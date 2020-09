Ridwan Kamil: Semua Siswa dan Guru Dapat Kartu Perdana Gratis 10GB

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan kartu perdana gratis 10GB untuk seluruh siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi.

"Semua anak SMA/SMK/SLB dan semua gurunya, baik sekolah negeri dan swasta di Jawa Barat akan dibagikan kartu hape dengan kuota gratis 10GB untuk kegiatan belajar daring dari Pemprov Jawa Barat kerja sama dengan Telkomsel," ungkap Ridwan dalam akun twitter pribadinya @ridwankamil, Jakarta, Kamis (3/9).

Ridwan menjelaskan, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan seluruh pihak sekolah untuk penyaluran kartu perdana internet tersebut.

"Semuanya akan dikoordinasikan melalui sekolah dan cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing.Untuk siswa SD dan SMP silakan kontak wali kota/ Bupati setempat sesuai kewenangan hukumnya," imbuh Ridwan.

Diketahui, bantuan tersebut mulai dari September ini hingga Desember 2020. Kuota gratis berlaku hingga 30 hari bisa diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar Rp5.000 per siswa

"Kepada siswa MA/Santri dan Mahasiswa yang bukan wewenang Pemprov, tetap akan dibantu dengan prosedur terpisah. Silakan mengajukan kartu kuota gratis ini melalui pikobar dan Disdik Jabar," tutur Ridwan.

Kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut dari wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim terkait subsidi kuota internet gratis yang mencapai Rp9 triliun. Rencananya, setiap bulan siswa bakal mendapat 35 GB kuota internet per bulan, lalu guru akan mendapat kuota 42 GB per bulan. Dosen dan mahasiswa akan mendapat kuota 50 GB per bulan. (OL-6)