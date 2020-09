Usai Novel, Air Mata Api Siap Difilmkan

SEBANYAK 12 lagu yang dilantunkan Iwan Fals menjadi bab dalam novel berjudul Air Mata Api. Usai rilis novel, film pun segera disiapkan.

Bertepatan dengan ulang tahun ke-59 hari ini, Iwan mendapat kado novel yang terinspirasi dari lagu-lagunya. Berisi 12 bab, novel ditulis oleh Piter A Redjalam. Novel yang memakan waktu lebih dari delapan tahun dalam proses penulisannya ini mengisahkan orang-orang yang berada di dunia gelap.

“Saya besar bersama lagu-lagunya Iwan Fals. Sewaktu saya masih SD, mulai dari Frustrasi hingga Joni Kesiangan. Dulu kalau begadang tidak nyanyi lagunya Iwan Fals itu belum sah. Lagu Air Mata Api ini yang benar-benar secara sempurna menceritakan kemarahan orang yang tersingkirkan,” kata Piter dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual di kanal YouTube Iwan Fals Official, Kamis, (3/9).

“Yang menjadi surprise, karena saya sudah lama enggak baca novel. Tapi Cikal minta buat baca. Biasanya kan cuma baca 140 karakter ya di Twitter, atau di Facebook. Tiba-tiba kembali ke bacaan serius, yang udah cukup lama saya lakukan. Saya senang sekali begitu saya coba baca, lo kok seru juga. Cukup jadi obat buat saya yang sering baca Twitter,” kata Iwan menanggapi novel Air Mata Api.

Usai perilisan novel ini, rencana terdekat adalah konser intim virtual. Direktur Tiga Rambu yang juga anak Iwan Fals, Cikal Rambu Bassae menyebutkan, 9 Oktober menjadi tanggal pelaksanaan konser tersebut, bertepatan dengan ulang tahun ibunya. Total, akan ada sekitar 15 lagu yang dibawakan dalam konser tersebut.

“Ada beberapa penonton yang bisa datang ke sini (Leuwinanggung, Tapos Depok), tetapi tidak banyak. Sisanya nanti dari live streaming. Habis konser, nanti 2021 penginnya bikin film dari novel ini,” beber Cikal.

“Sudah ngobrol dengan beberapa rekananku di dunia film. Sudah tukar pikiran. Tapi belum jauh ngobrolin soal cast atau plot. Masih mematangkan ceritanya,” tambah Cikal. (M-4)