Kolarov Merapat ke Inter Milan

BEK kiri veteran AS Roma, Aleksander Kolarov selangkah lagi bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Seperti dilansir dari Sky Sport Italia, AS Roma dan Inter Milan menemui kata sepakat terkait transfer pemain berusia 34 tahun tersebut yaitu senilai 1 juta euro plus 500 ribu euro sebagai bonus.

Jumlah tersebut lebih kecil dari banderol awal yang ditetapkan Roma untuk pemain asal Serbia itu, yakni sebesar 2 juta euro.

Kolarov dikontrak Inter Milan setahun alias hingga akhir musim 2020/21 dengan opsi perpanjangan untuk musim kedua. Adapun kontraknya di AS Roma juga tinggal tersisa semusim.

Sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis di Inter pada awal pekan depan pasca-membela timnas Serbia di UEFA Nations League kontra Rusia pada Jumat (3/9) dan Turki, Minggu (6/9) waktu setempat.

Kolarov terbilang pemain serba bisa. Pemain yang akan berusia 35 tahun pada November mendatang itu dapat ditempatkan sebagai bek kiri, bek sayap kiri, atau bek tengah. Eks pemain Manchester City itu pun dikenal sebagai fullback yang produktif dan jago mengeksekusi bola mati. Pada musim 2019/20, ia menyumbangkan tujuh gol dan empat assist dari 32 penampilan bareng Roma di Serie A.

Sebelumnya, Inter sempat kencang dikaitkan dengan bek kiri Chelsea, Emerson Palmieri, 26. Namun, Nerazzurri ogah mengeluarkan bujet sebanyak 25 juta euro untuk menebus mantan anak asuh pelatih Antonio Conte kala masih membesut The Blues itu. (Goal/R-1)