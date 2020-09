Junk Food Pengaruhi Perubahan Kromosom Penuaan

ORANG yang makan banyak makanan cepat saji lebih cenderung menunjukkan perubahan dalam kromosom mereka terkait dengan penuaan, demikian disampaikan penelitian yang dipresentasikan baru-baru ini di European and International Conference on Obesity seperti dilansir dari The Guardian.

Ilmuwan di European and International Conference on Obesity melaporkan tiga porsi atau lebih makanan yang disebut ultra-processed food per hari melipatgandakan kemungkinan untai DNA dan protein yang disebut telomer, yang ditemukan di ujung kromosom, akan lebih pendek dibandingkan dengan orang yang jarang mengonsumsi makanan semacam itu.

Baca juga: Studi: Isolasi 2 Minggu Sudah Turunkan Kemampuan Bersosialisasi

Telomer pendek adalah penanda penuaan biologis pada tingkat sel, dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa makanan merupakan faktor yang mendorong sel untuk menua lebih cepat. Meski korelasinya kuat, peneliti mengingatkan bagaimanapun, hubungan kausal antara makan makanan yang diproses dan telomer yang berkurang tetap spekulatif.

Setiap sel manusia memiliki 23 pasang kromosom yang mengandung kode genetik kita. Telomer tidak membawa informasi genetik, tetapi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas kromosom dan, selanjutnya, DNA yang diandalkan oleh semua sel dalam tubuh kita untuk berfungsi.

Seiring bertambahnya usia, telomer kita memendek secara alami karena setiap kali sel membelah, sebagian dari telomer akan hilang. Penurunan panjang tersebut telah lama diakui sebagai penanda usia biologis.

Ilmuwan yang dipimpin oleh profesor Maria Bes-Rastrollo dan Amelia Marti, keduanya dari Universitas Navarra di Spanyol, ingin menyelidiki dugaan hubungan antara konsumsi rutin junk food dan menyusutnya telomer.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan minuman yang dimaniskan dengan gula, daging olahan, dan makanan lain yang sarat dengan lemak jenuh dan gula, tetapi temuan itu tidak meyakinkan.

Ultra-processed food diproduksi secara industri dan terdiri dari minyak, lemak, gula, pati, dan protein yang mengandung sedikit makanan utuh atau alami. Industri sering kali menyertakan perasa buatan, pewarna, pengemulsi, pengawet, dan aditif lainnya yang meningkatkan umur simpan dan margin keuntungan. Singkatnya, makanan tersebut miskin gizi.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan korelasi kuat antara ultra-processed food dan hipertensi, obesitas, depresi, diabetes tipe 2, dan beberapa bentuk kanker. Kondisi ini sering kali berkaitan dengan usia sejauh terkait dengan stres oksidatif dan peradangan yang diketahui memengaruhi panjang telomer.

Marti dan rekannya melihat data dari hampir 900 orang berusia 55 atau lebih yang memberikan sampel DNA pada tahun 2008, dan memberikan data rinci tentang kebiasaan makan mereka setiap dua tahun setelahnya.

645 pria dan 241 wanita dibagi rata menjadi empat kelompok, tergantung pada konsumsi makanan olahan ultra.

Mereka yang berada dalam kelompok asupan tinggi lebih cenderung memiliki riwayat keluarga penyakit kardiovaskular, diabetes dan lemak darah abnormal. Mereka juga mengonsumsi lebih sedikit makanan yang terkait dengan diet Mediterania - serat, minyak zaitun, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan.

Dibandingkan dengan kelompok yang paling sedikit makan makanan ultra-olahan, tiga lainnya menunjukkan kemungkinan yang meningkat - masing-masing 29, 40 dan 82 persen - memiliki telomer yang lebih pendek.

Penemuan ini dipublikasikan awal tahun ini di American Journal of Clinical Nutrition. (TheGuardian/H-3)