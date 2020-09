Keluar dari WHO, Gedung Putih Tolak Bayar Tunggakan USD62 Juta

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (2/9) bahwa AS tidak akan membayar lebih dari USD62 juta untuk iuran kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). AS justru akan menggunakan uang itu untuk membayar kontribusi lain ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan itu menyusul pengumuman Trump pada bulan Juli bahwa AS mundur dari WHO efektif Juli 2021. Kemudian dia menginstruksikan pemerintahannya untuk menghentikan pendanaan dan kerja sama dengan badan tersebut.

Pada saat pengumuman, AS telah membayar sekitar USD52 juta dari iuran tahun 2020 yang totalnya sebesar USD120 juta. Sisanya akan dialihkan pada badan PBB lain, meski belum diketahui secara rinci badan organisasi dunia yang akan menerimanya.

Meskipun melanjutkan penarikan diri dari keanggotaan, pejabat administrasi mengatakan selama satu tahun ke depan AS akan terus berpartisipasi. Washington akan berkontibusi dalam pertemuan teknis, program dan kebijakan WHO tertentu yang memiliki pengaruh langsung pada kepentingan kesehatan, komersial, dan keamanan nasional AS.

"Kami akan mempertimbangkannya berdasarkan kasus per kasus," kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Organisasi Internasional Nerissa Cook.

Ada pun, menahan sekitar USD62 juta menjadi bagian penting untuk menarik diri dari organisasi tersebut karena penanganan pandemi virus covid-19. Seperti diketahui, AS menuduh bahwa badan tersebut telah dipengaruhi Beijing.

Selain menolak untuk membayar iuran, Gedung Putih juga mengumumkan AS tidak akan berpartisipasi dalam proyek WHO untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin covid-19 bersama. (AlJazeera/OL-14)