Terpilih, 20 Penerima Beasiswa Magister The Future Leader

PENERIMA program The Future Leader (TFL), beasiswa Magister Manajemen dari PPM School of Management Angkatan 12 telah ditetapkan dalam The Future Leader Graduation Night PPM School of Management yang diselenggarakan secara virtual, tadi malam. Sebanyak 20 peserta mendapatkan beasiswa TFL Magister Manajemen AM Kadarman untuk angkatan 12, masing-masing sejumlah Rp117.500.000.

Direktur Eksekutif PPM Manajemen dan Ketua PPM School of Management Prof Bramantyo Djohanputro mengatakan program tersebut diminati 578 peserta dari lebih 150 universitas dan sekolah tinggi se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, dipilih mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh dan parsial. "Peserta program merupakan mahasiswa-mahasiswa terbaik di Indonesia, data yang kami peroleh peserta lebih dari 25 provinsi se-Indonesia," kata Prof Bram.

Dia menyebutkan, program beasiswa ini menjadi arena dan wahana yang sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, TFL merupakan sebuah tiket atau pintu untuk masuk masa depan lebih baik. "Kami sangat berharap para mahasiswa yang bergabung nantinya bisa manjadi calon pemimpin, eksekutif, dan pengusaha. Ada contoh dari output program ini, yakni Rudiantara mantan Menkominfo," paparnya.

Kesuksesan tersebut dapat diraih, kata Prof Bram, karena pihaknya mengembangkan kompetensi secara utuh, yakni seseorang bisa meniti karier apabila memiliki kompetensi yang baik. "Kita tidak hanya mengembangkan kompetensi hard skill, tetapi juga mengembangkan kompetensi soft skill. Baik kemampuan profesional, kemampuan personal, dan organisasi," lanjutnya.

Prof Bram berharap peserta yang belum menerima beasiswa TFL penuh dan parsial agar bisa tetap bergabung di program Wijawiyata Manajemen (WM) untuk memasuki gerbang keberhasilan masa depan dan menjadi bagian pemimpin bangsa Indonesia ini. (Fer/H-3)