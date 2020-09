Hyundai-BTS Kolaborasi Ciptakan Lagu

HYUNDAI Motor Company dan boyband ternama BTS merilis lagu baru berjudul Ioniq: I’m on It dalam rangka merayakan peluncuran Ioniq in charge of turning the world sebagai brand Hyundai yang didedikasikan untuk lini produk kendaraaan listrik (EV) mereka.

Lagu itu sudah dapat diunduh di situs resmi www.hyundai. com/id/id sejak 31 Agustus dan bisa dinikmati di kanal Youtube resmi Hyundaimotorsindonesia yang tayang perdana pada 2 September 2020.

Lagu brand Ioniq: I’m on It ini menyuarakan tema yang sejalan dengan tujuan Ioniq untuk menyediakan pengalaman mobilitas listrik yang ramah lingkungan dan terhubung dengan solusi gaya hidup terkini.

“Ini sejalan dengan komitmen Hyundai Motors Indonesia dalam mewujudkan mobilitas masa depan Indonesia yang dimulai dengan mengembangkan ekosistem EV di Tanah Air,” kata Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) SungJong Ha dalam keterangan resminya, kemarin.

Pengembangan EV telah dimulai sejak akhir tahun lalu ketika HMID bersama Grab Indonesia memperkenalkan Hyundai Ioniq Electric yang dioperasikan sebagai layanan mobilitas EV oleh perusahaan aplikasi super tersebut. (Ifa/S-3)