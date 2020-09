Ceria Auto2000 selama September

AUTO2000 menawarkan program promo spesial perbaikan dan penggantian komponen mobil selama September ini.

Program yang diberi nama Promo Perkasa ini memberikan potongan harga khusus untuk perbaikan dan penggantian kopling, aki, dan shock absorber berupa diskon jasa sebesar 30% dan diskon suku cadang sebesar 15%.

Promo Perkasa atau Perbaikan Kopling, Aki, dan Shock Absorber berlaku hingga akhir September 2020. “Autofamily bisa memanfaatkan Promo Perkasa untuk perbaikan kopling, aki, dan shock absorber di bengkel Auto2000 dengan melakukan booking terlebih dahulu melalui Auto2000 Digiroom the First Toyota Showroom in Your Pocket,” ungkap Aftersales Division Head Auto2000 Ricky Martawijaya dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Ricky melanjutkan, secara khusus Autofamily yang ingin membayar servis kendaraan di bengkel Auto2000 dengan menggunakan kartu kredit BCA atau Mandiri juga akan mendapatkan cicilan dengan bunga 0%. Selain itu, Autofamily bisa memilih opsi cicilan selama tiga bulan atau enam bulan. Promosi ini berlaku sampai 31 Desember 2020 dengan syarat dan ketentuan berlaku. (Gan/S-3)