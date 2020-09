Vespa S kian Sporty dan Dinamis

PIAGGIO Indonesia meluncurkan Vespa S 125 I-get dengan desain dan fungsionalitas yang ditingkatkan untuk memperkuat posisi Vespa S sebagai teman paling sempurna bagi kaum muda.

Vespa S merupakan salah satu Vespa small body klasik Italia, mewarisi kesan sporty dan dinamis yang unik.

Vespa S juga merefleksikan jiwa elegan pendahulunya, yaitu 50 Special of the Seventies.

President Director of PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega menerangkan secara keseluruhan Vespa S 125 I-get baru menampilkan kesan lebih sporty.

Yang paling menonjol ialah desain front tie baru yang dipadu bentuk headlamp baru berteknologi LED dan LED daytime running light (DRL) untuk memberikan visibilitas terbaik dalam segala kondisi cuaca.

Vespa S 125 I-get mendapat sentuhan modern dengan panel instrumen baru melalui penambahan layar digital LCD yang merupakan kombinasi sempurna antara tradisi dan inovasi.

Untuk memberikan tampilan lebih sporty, kuat, dan maskulin, ditambahkan elemen peningkat estetika dengan beberapa detail yang mengombinasikan hitam matt dan glossy pada spion, heat cover knalpot, pelek, headlamp frame, edge shield lengkap dengan decal kit grafi s hitam baru di bagian bodi samping.

Piaggio pun melakukan beberapa ubahan desain. Di antaranya pijakan kaki (footrest) baru yang didesain ulang untuk meningkatkan kontrol dan kenyamanan lebih bagi pengendara dan penumpang.

Perubahan kasatmata lainnya berupa hasil desain ulang pada jok double-seat baru yang dibuat lebih rendah dan menyempit sehingga memastikan pengendaraan nyaman bagi penumpang dengan ketinggian sedang.

Termasuk bahan jok baru untuk meningkatkan tampilan premium kendaraan. USB charging port baru melengkapi kenyamanan keseharian dalam berkendara sekaligus memenuhi kebutuhan gaya hidup anak muda masa kini untuk selalu aktif dan terhubung dengan gadget kesayangan mereka.

Helm setengah wajah Guna memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, Vespa S 125 Iget baru juga menghadirkan double-swinging arm baru dengan fitur 2 degrees of freedom untuk mengurangi getaran mesin.

Peluncuran Vespa S 125 I-get ini dibarengi peluncuran helm Vespa sporty baru berupa helm setengah wajah dengan sentuh an sporty dan maskulin serta perpaduan warna grey titanio dan blue vivace. Vespa S 125 I-get tersedia dalam pilihan warna blue vivace, black vulcano, dan grey titanio, dengan harga Rp39 juta (on the road Jakarta) termasuk garansi tiga tahun. (Cdx/S-3)