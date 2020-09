Nissan Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia

NISSAN Indonesia mencatat sejarah di dunia otomotif Tanah Air dengan menghadirkan compact SUV All-New Nissan Kicks E-Power.

Itu mobil listrik pertama di Indonesia yang sama sekali tidak membutuhkan pengisi daya (charger) eksternal.

Yang tak kalah uniknya, kemunculan All-New Nissan Kicks E-Power yang dibekali dengan teknologi inovatif one pedal operation itu menjadi peluncuran mobil pertama di Indonesia yang dilakukan secara digital dari atas atap gedung di kawasan Senayan.

Presiden Direktur Nissan Indonesia, Isao Sekiguchi, mengatakan DNA dan sejarah Nissan yang kaya dibentuk inovasi dan world-fi rsts.

Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memperkenalkan e-power. “Hari ini adalah momen penting lainnya dalam perjalanan kami.

Debut All-New Nissan Kicks E-Power di Indonesia adalah pionir dan solusi inovatif bagi konsumen yang menginginkan sensasi berkendara dan efi siensi mobil listrik, tanpa perlu repot dengan charging,” kata Sekiguchi, kemarin.

All-New Nissan Kicks EPower dijalankan 100% oleh motor listrik EM57 bertenaga maksimum 95 kilowatt (kw) (129 ps) dengan torsi maksimum 260 newton meter (Nm).

Sumber tenaganya berasal dari baterai litium dan tambahan pasokan listrik dari generator dan inverter yang diputar mesin 1,2 liter DOHC 12-valve tiga silinder.

Mesin ini bertugas sebagai generator pemasok listrik untuk mengisi baterai sekaligus sebagai penambah daya listrik ke motor EM57 saat membutuhkan tambahan daya untuk mendahului kendaraan lain atau menanjak.

Fitur one-pedal operation berupa teknologi pintar yang memungkinkan pengemudi untuk melakukan akselerasi dan deselerasi dengan hanya menggunakan satu pedal, yakni pedal gas saja.

Mobil itu juga sarat fitur keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang canggih Nissan’s safety shield system, termasuk di dalamnya teknologi intelligent forward collision warning dan intelligent emergency braking system.

Ada juga intelligent cruise control, blind spot warning, intelligent around view monitor with moving object detection, rear cross traffic alert, intelligent trace control, dan hill start assist. SUV dengan ground clearance setinggi 175 mm itu dibanderol dengan harga Rp449 juta (on the road DKI Jakarta). Pemesanan dibuka mulai hari ini dan pengiriman ke konsumen dimulai Oktober 2020. (Cdx/S-2)