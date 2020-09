New Hilux Lebih Gagah dan Bertenaga

TOYOTA melakukan penyegaran pada kendaraan komersial tangguh untuk segala kebutuhan bisnis dengan menghadirkan New Hilux.

New Hilux kini tampil dengan style design yang lebih kukuh, gagah, dan dinamis khas mobil perkotaan.

“New Hilux merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan ‘ever better cars’ yang juga didasari semangat let’s go beyond. Salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa adaptasi new normal adalah dengan mengoptimalkan mobilitas yang tidak hanya fokus pada individu, tapi juga dukungan bagi dunia usaha agar roda ekonomi tetap berputar,” kata President Director TAM Susumu Matsuda dalam siaran resminya, Kamis (27/8).

New Hilux, menurutnya, dengan pengalaman panjang sebagai kendaraan komersial dan pemenang di ajang Dakar Rally, merupakan kendaraan komersial dengan wajah modern dan berkelas, dengan kemampuan terbaik untuk mendukung mobilitas bisnis.

Untuk memperkuat daya pikatnya di mata pengguna pribadi dan pebisnis, Toyota memperkenalkan Hilux terbaru yang merupakan versi facelift dari generasi ke-8 global yang hadir di Indonesia pada 2015.

Sentuhan ulang pada model D-Cab terlihat pada grille trapezoidal tebal menciptakan tampilan gagah dan penuh tenaga. Desain bertema tiga dimensi menghiasi bagian bumper depan dengan profi l lekukan yang atraktif. Hilux D-Cab tipe V sebagai flagship telah mengadopsi lampu depan LED lengkap dengan fitur auto leveling.

Untuk tipe G dan V, telah disematkan fog lamp LED dengan rumah lampu berkelir hitam, termasuk penggunaan pelek alloy 17 inci berwarna kelabu gelap.

Sementara itu, desain lampu belakang berpola tiga dimensi hadir di tipe V.

Tampilan interior

Peremajaan tampilan interior terlihat pada desain head unit. Pada tipe E Toyota mengandalkan flat design 2 DIN capacitive screen untuk memainkan CD, radio, USB, dan port aux-in.

Pada tipe G model serupa digunakan dengan tambahan fi tur bluetooth. Khusus tipe V, Toyota menggunakan monitor 7 inci yang dapat memainkan DVD, radio, USB, aux-in, dan bluetooth.

Masih di area dasbor, penyegaran Hilux tipe G dan V mengadopsi panel instrumen baru yang memberikan kesan premium sekaligus tangguh, lengkap dengan MID 4,2 inci TFT untuk menyajikan ragam informasi lebih baik.

Ada juga indikator eco untuk melihat karakter berkendara dan animasi saat mesin baru dinyalakan.

Pengembangan juga merambah aspek teknis untuk kenyamanan berkendara berupa setelan ulang suspensi pada S-Cab 4x4 dan seluruh D-Cab untuk menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan respons kemudi, menjamin kemampuan di medan off-road, dan meredam guncangan yang lebih baik.

Variable fl ow control power steering pada D-Cab tipe G dan V mengendalikan kinerja pompa power steering untuk mencapai feeling mengemudi yang sesuai dengan kecepatan mobil. Dampaknya membuat kemudi New Hilux terasa ri ngan dan mengurangi konsumsi bahan bakar.

New Hilux tipe S-Cab Diesel, 4x4, dan seluruh D-Cab menggunakan mesin turbodiesel 2GD-FTV 2.4 liter berteknologi VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga hingga 147,5 hp dan torsi 400 Nm.

Transmisi otomatis 6-speed disematkan pada tipe D-Cab tipe V. Fitur vehicle stability control, hill assist control, trailer sway control, dan emergency brake signal disematkan pada tipe DCab tipe G dan V sebagai fi tur keamanan.

Fitur immobilizer pencegah pencurian tersedia di semua model New Hilux. Toyota New Hilux dijual dengan banderol mulai Rp241,7 juta untuk tipe S-Cab, Rp429,75 juta untuk D-Cab tipe E, Rp454,55 untuk D-Cab tipe G, dan Rp492,8 juta untuk D-Cab tipe V. (S-1)