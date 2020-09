Mocca Lahirkan Lagu Baru setelah Curhat

GRUP band Mocca akan merilis lagu terbaru berjudul Everything is Gonna be Fine yang mengajak pendengarnya untuk tetap optimistis di masa sulit akibat pandemi seperti sekarang ini.

Lagu ini sekaligus berisi doa dan harapan Mocca agar di masa sesulit apa pun, semua orang tetap bisa bertahan, produktif, dan berkarya.

“Sebenarnya lagu ini lahir akibat sedang curhat ke seorang teman. Saya sempat bilang kalau sudah mau gila dan sempat mentok menulis lagu. Teman saya malah bilang ‘Jangan, Pak! Lagu Mocca yang menghibur gua di masa karantina ini’,” ujar Riko selaku gitaris Mocca, Senin (31/8).

Mendengar itu, Riko pun langsung tersadar bahwa ternyata lagu memiliki peranan yang besar dalam membangkitkan semangat orang lain. “Makanya, kita (Mocca) enggak boleh nyerah nih,” sambung Riko.

Proses rekaman lagu itu dilakukan dari rumah setiap personel akibat adanya pembatasan aktivitas karena pandemi. Diskusi dan komunikasi berlangsung melalui telepon atau e-mail, dan akhirnya lagu ini bisa selesai dalam waktu sebulan.

Lagu Everything is Gonna be Fine rencananya dirilis pada 1 September 2020. Lagu ini merupakan single ketiga grup asal Bandung tahun ini. Mocca merupakan kelompok musik indie beranggotakan Riko Prayitno (gitar), Arina Ephipania (vokal dan flute), Achmad Pratama (bas), dan Indra Massad

(drum).

Keempatnya merupakan teman satu kampus di Institut Teknologi Bandung. Mocca pertama kali muncul dalam kompilasi Delicatessen (2002) dengan lagu Secret Admirer dan langsung merebut hati penggemarnya. (Ant/H-2)