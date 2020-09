Definisi Kulit Ideal Perempuan Indonesia Mulai Bergeser

Bukannya putih, tetapi cerah, sehat dan awet muda yang menjadi tipe kulit ideal terutama untuk bagian wajah para perempuan di Indonesia saat ini, menurut Marketing Director of L'Oréal Paris Indonesia, Maria Andina.

"Kondisi kulit ideal perempuan Indonesia, kulit cerah, awet muda, kelihatan sehat. Ini beda dari 10 tahun lalu, mereka jawab kulit putih," kata dia dalam peluncuran virtual The New Revitalift 1,5% Hyaluronic Acid Serum by L’Oréal Paris, Rabu (2/9).

Maria menuturkan, kaum hawa tanah air juga saat ini lebih merasa bangga dengan warna kulit masing-masing. Kulit cerah bukan lagi putih, tetapi glowing, bercahaya dan bening.

Sementara kulit tampak sehat, ditunjukkan dengan kulit merona seperti usai berolahraga, lalu lembap dan tidak berjerawat Kulit awet muda dideskripsikan sebagai kulit yang kencang dan kenyal.

Selain soal tipe kulit, dia juga mengungkapkan fokus masalah kulit yang diperhatikan para wanita saat ini yakni kulit kusam yang sebenarnya disebabkan sejumlah seperti gaya hidup, paparan sinar UV, dehidrasi, polusi. "Selain itu, bintik hitam dan acne lalu yang berjerawat berbekas, serta kulit kasar," ujar Maria.

Kemudian, dari sisi bahan produk perawatan kulit, serum menjadi yang paling populer. Hal ini terbukti dengan meningkatnya konsumsi produk serum dan essence pada pasar Indonesia sebesar 77 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Nielsen Mass Market Database MAT2019.

Kepopuleran serum terlihat dari banyak orang-orang mengulasnya, memilihnya menjadi bagian perawatan kulit mereka dari yang semula day cream atau lainnya. "Mengapa serum? Karena dipercaya serum mengandung bahan aktif konsentrasi tinggi, bisa masuk ke layer kulit yang lebih dalam dan hasilnya lebih efektif," tutur Maria.

Dari sisi kandungan, produk yang mengandung Hyaluronic Acid (HA) menduduki peringkat pertama di mesin pencarian Google. (OL-12)