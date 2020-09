His Dark Materials Season 2 akan Tayang November

MULAI tayang November mendatang di HBO, season kedua His Dark Materials dimulai setelah Lord Asriel membuka jembatan menuju dunia baru dan karena putus asa setelah kematian sahabatnya, Lyra mengikuti Asriel ke tempat antah berantah.

Di kota yang teabaikan, aneh dan misterius, dia bertemu dengan Will, bocah dari dunia yang juga melarikan diri dari masa lalunya yang bermasalah.

Lyra dan Will mengetahui bahwa takdir mereka bertemu untuk menyatukan kembali Will dengan ayahnya. Namun, mereka mendapati jalan mereka selalu gagal ketika sebuah peperangan terjadi di sekitar mereka. Sementara, Mrs Coulter mencari Lyra, bertekad membawanya pulang bila perlu dengan cara apapun.

Di season kedua ini hadir antara lain Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas dan Lin-Manuel Miranda. Yang juga bergabung dengan para pemeran di season ini, yaitu Terence Stamp, Jade Anouka, dan Simone Kirby.

His Dark Materials diproduksi oleh Bad Wolf bekerja sama dengan New Line Cinema untuk BBC One dan HBO. Dengan executive producer Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins dan Julie Gardner untuk Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper; Deborah Forte, Toby Emmerich dan Carolyn Blackwood untuk New Line Cinema; serta Ben Irving dan Piers Wenger untuk the BBC. (RO/OL-1)