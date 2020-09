Inovasi Pelayanan Publik Kriteria Utama Kepala Daerah Terbaik

KEMAMPUAN dalam berinovasi pelayanan publik menjadi kunci terpilihnya kepala daerah terbaik (Best Government Officer). Hal itu adalah aspek utama di disamping Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Guru Besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Eko Prasodjo dalam penjurian People of The Year 2020 yang digelar Metro TV, Selasa ((01/09). "Kepala daerah terbaik harus memiliki inovasi pelayanan publik. Hal itu harus dilakukan secara konsisten. Ada 7 daerah yang memiliki prestasi pelayanan publik dalam tiga tahun terakhir versi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Eko yang juga Wakil Menteri PAN RB periode 2011-2014.

Selain Eko yang hadir secara daring via zoom adalah pengusaha Sandiaga Uno. Sementara Dewan Juri lainnya yang hadir di ruangan Breaking News Metro TV, Komplek Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, adalah Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV Arief Suditomo, CEO Medcom.ID Kania Sutisnawinata, Host Kick Andy yang juga Founder Benihbaik.Com/Young on Top Andy F Noya, dan Founder kitabisa.com M. Alfatih Timur.

People of The Year 2020 Metro TV menampilkan empat kategori, yakni Best Government Officer, Best CEO, Best Social Media Movement, dan Person of The Year. Metodologi penjaringan dari 100 nama hingga mengerucut menjadi lima nama untuk dipilih menjadi satu nama terbaik dilakukan oleh News Research Center (NRC) Media Group News.

Adapun kualifikasi nomine the Government Officer adalah bukan pejabat sementara (Plt), tidak pernah dipidana atau sedang dalam status tersangka, menjabat sebagai kepala daerah tingkat II minimal 3 tahun, mammpu mencapai sasaran pembangunan di tengah pandemi Covid-19, konsisten dalam memberikan informasi secara terbuka tentang program kegiatan dan aliran dana yang didistribusikan, memiliki inovasi pelayanan publik, dan hasil audit BPK pada 2019 masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam diskusi penjurian yang dimoderatori Head of NRC Media Group News Ade Alawi, Andi F Noya mengatakan, PAD jangan menjadi patokan utama. "Kita tahu ada sejumlah daerah, PAD-nya tinggi bukan karena kreaativitas kepala daerahnya, melainkan karena Sumber Daya Alamnya bagus," ungkap Andi.

Di tempat yang sama M. Alfatih Timur menyampaikan bahwa kreativitas kepala daerah dalam berkomunikasi dengan publik via media sosial patut menjadi unsur penting dalam penilaian kepala daerah terbaik. "Kepala daerah yang berkomunikasi via media sosial berarti mereka sudah siap dengan kondisi dikritik atau bahkan dihujat netizen. Ini bagian dari

tranparansi kepala daerah," ujarnya.

Pengumuman People of The Year 2020 dalam empat kategori akan disampaikan pada puncak peringatan HUT 20 Metro TV pada 25 November 2020 mendatang. (OL-4)