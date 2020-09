CEO Terbaik Harus Berkiprah Atasi Dampak Covid-19

PENGUSAHA Sandiaga Uno mengatakan inovasi dan kreativitas pengusaha dalam membendung dampak Covid-19 harus menjadi penilaian utama dalam memilih CEO terbaik.



Hal itu disampaikan Sandiaga dalam penjurian People of The Year 2020

yang digelar Metro TV, Selasa (01/09). "Dalam kondisi pandemi Covid-19 tantangan bagi seorang CEO adalah tidak hanya menyelamatkan perusahaan, melainkan harus memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Misalnya, membuka lapangan kerja dan ikut menjaga stabilitas harga," katanya via aplikasi zoom.

Dewan Juri lainnya yang hadir via zoom adalah Prof Dr Eko Prasodjo, pakar birokrasi dari UI. Sementara Dewan Juri lainnya yang hadir di ruangan Breaking News Metro TV, Komplek Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, adalah Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV Arief Suditomo, CEO Medcom.ID Kania Sutisnawinata, Host Kick Andy yang juga Founder Benihbaik.Com/Young on Top Andy F Noya, dan Founder kitabisa.com M. Alfatih Timur.

People of The Year 2020 Metro TV menampilkan empat kategori, yakni Best Government Officer, Best CEO, Best Social Media Movement, dan Person of The Year.

Sandiaga mengapresiasi penjaringan yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News. Dari 81 perusahaan Tbk, disaring 45 perusahaan, disaring 20 perusahaan, dan disaring 5 perusahaan dengan CEO terbaiknya. "Selain 5 kandidat CEO terbaik yang diusulkan, saya coba tawarkan beberapa nama," ujarnya.

Diskusi Dewan Juri People of The Year 2020 dimoderatori Head of NRC Media Group News Ade Alawi.

Kualifikasi dasar nomine CEO of The Year yang ditetapkan NRC Media Group News adalah perusahaan Tbk yang tercatat di BUrsa Efek Indonesia, WNI, memimpin perusahaan dengan aset di atas Rp 1 triliun, tidak pernah dipidana atau sedang dalam status tersangka, perusahaan membukukan keuntungan periode 1 tahun terakhir (Juli 2019-Juni 2020), memiliki program sosial kemasyarakatan dalam menangani wabah Covid-19, dan memiliki terobosan inovasi dan kreativitas di tengah badai pandemi korona.

Di tempat yang sama, Don Bosco Selamun mengajukan parameter baru dalam memilih CEO terbaik, yakni mampu membuka lapangan kerja. Sementara Andy F Noya menegaskan perlunya pemilihan CEO terbaik salah satunya berdasarkan faktor lingkungan. "Mesti kita lihat apakah perusahaannya merusak lingkungan atau ngak," ujarnya.

Adapun pengumuman People of The Year 2020 dalam empat kategori akan disampaikan pada puncak peringatan HUT 20 Metro TV pada 25 November 2020 mendatang. (OL-4)