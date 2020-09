BTS Ukir Sejarah, Presiden Korsel Beri Selamat

Kesuksesan BTS memuncaki tangga lagu Hot100 Billboard menuai ucapan selamat dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Sang presiden, via akun twitternya, berterima kasih kepada anggota BTS karena telah memberikan penghiburan penuh harapan melalui musik selama masa-masa sulit ini.

BTS baru-baru ini membuat sejarah ketika pada 31 Agustus lalu, single bahasa Inggris pertama mereka "Dynamite" memulai debutnya di # 1 di chart 'Hot 100' Billboard untuk minggu 5 September. Dengan begitu, BTS menulis babak baru dalam sejarah K-pop dan musik AS. sebagai band Korea pertama yang melakukannya.

Setelah empat kali menduduki puncak tangga lagu album utama Billboard 200, mereka sekarang mencapai No. 1 di kedua tangga lagu. Prestasi itu dipandang makin bermakna mengingat lagu "Dynamite" diciptakan untuk memberikan pesan penghiburan dan harapan bagi orang-orang di seluruh dunia yang berjuang dengan COVID-19.

'Ini akan membawa penghiburan besar bagi warga Korea yang menderita krisis nasional yang disebabkan oleh COVID-19. Saya mengucapkan selamat yang tulus,' tulis sang presiden.

Anggota BTS mengatakan bahwa mereka "menangis", setelah menjadi artis pop Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu Billboard 100 dengan single Dynamite.

Jimin, salah satu dari tujuh anggota, mengatakan "air mata terus mengalir", menambahkan dalam tweet-nya, bahwa dia "tidak tahu harus berkata apa". Dia juga berterima kasih kepada fans mereka, yang dikenal sebagai ARMY, dengan mengatakan: "Aku sudah gila sekarang tapi kalian membuat ini [terjadi]."

Anggota lain Suga mengunggah serangkaian emoji menangis. Dynamite, lagu pertama mereka yang dinyanyikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris, mencapai 33,9 juta streaming di AS pada minggu pertama, untuk debut di nomor satu di Billboard Hot 100.

Dalam beberapa menit, tagar # BTS1onHot100 dan #BTS_Dynamite mulai menjadi tren, dengan penggemar membanjiri tagar dengan pesan ucapan selamat. "Tidak ada kata-kata, hanya air mata," kata salah satu penggemar di Twitter. "Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya. Hanya sangat bangga pada kalian dan seberapa jauh Anda telah berhasil," kata yang lain.

Yang menjadikan kesuksesan BTS semakin manis, ialah pada 1 September, Jungkook, personel BTS, merayakan ulang tahun di Seoul.

“Dynamite” mengalahkan “WAP” Cardi B dan Megan Thee Stallion, sekarang di No. 2 setelah dua minggu dan “Laugh Now Cry Later” dari Drake, menampilkan Lil Durk, sekarang di No. 3. (BBC/Vulture/AllKPop/M-2)