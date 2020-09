Trump Kehilangan Dukungan dari Kalangan Militer

HANYA 37,4% personel militer aktif Amerika Serikat (AS) mendukung Presiden Donald Trump di Pemilu, November mendatang. Adapun sebanyak 43,1% mengaku mendukung lawan Trump, Joe Biden. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat yang dirilis pada Senin (31/8).

Jajak pendapat yang dilakukan Military Times dan Syracuse University Institute for Veterans and Military Families itu menemukan separuh dari personel militer AS tidak menyukai Trump dan 42% dari mereka tidak setuju dengan kebijakan presiden AS itu. Hanya sebanyak 38% yang menyukai presiden dari Partai Republik itu.

Dukungan untuk Trump dari kalangan militer merosot dibanding jajak pendapat yang dilakukan pada Desember 2019 ketika sebanyak 42% personel militer mendukung presiden AS itu.

Jajak pendapat terhadap 1.018 orang itu dilakukan sebelum konvensi Partai Demokrat dan Partai Republik saat masing-masing partai membeberkan alasan untuk mendukung kandidat mereka. (AFP/OL-1)