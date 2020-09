Brandon Ingram Raih Penghargaan Most Improved Player

FORWARD New Orleans Pelicans Brandon Ingram yang tampil di laga All Star untuk kali pertama pada musim ini mendapatkan penghargaan Most Improved Player, Selasa (1/9) WIB.

Pemain berusia 22 tahun itu mengalakan center Miami Heat Bam Adebayo untuk penghargaan itu.

Ingram meraih 326 poin, unggul 31 poin dari Adebayo dalam jajak pendapat yang dilakukan wartawan yang meliput NBA.

Adapun bintang Dallas Mavericks Luka Doncic menduduki posisi ketiga dengan raihan 101 poin.

"Saya hanya bekerja keras setiap hari dan meraih yang terbaik. Alvin Gentry memberi saya kesempatan dan saya berusaha tidak mengecewakannya," ujar Ingram mengacu pada mantan pelatih Pelicans, Gentry.

Bintang Boston Celtics Jayson Tatum menduduki peringkat keempat dengan 57 poin dan guard Charlotte Hornets Devonte Graham menduduki peringkat kelima dengan 50 poin.

Ingram membukukan raihan rata-rata 23,9 poin, 6,1 rebound, dan 4,2 assist per pertandingan pada musim ini, tertinggi sepanjang kariernya.

Dia juga melesakkan 85% tembakan bebas di musim pertamanya bersama Pelicans setelah ditukar dari Los Angeles Lakers. (AFP/OL-1)