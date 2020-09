Jakarta Fashion Week 2021 Buat Tayangan Web Series

AJANG Jakarta Fashion Week (JFW) meluncurkan sebuah web series berjudul The Search for Jakarta Fashion Week 2021 Icons: A Web Series yang menjadi bagian dari JFW Series #RoadtoJFW2021 dengan episode perdana tayang pada 29 Agustus 2020.

Ada enam episode dalam web series pencarian ikon JFW yang menampilkan perjalanan 12 Finalis dalam menaklukkan berbagai tantangan dari para juri, untuk nantinya dua model pria dan wanita terpilih sebagai Jakarta Fashion Week 2021 Icons.

“Para finalis JFW 2021 Icons dipilih dari para pemenang JFW Model Search 2020 yang berlangsung di lima kota sejak Februari 2020, yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Jakarta. Mereka tak hanya berasal dari kota-kota tempat Model Search diadakan, tapi juga kota-kota lain di Indonesia,” kata Lenni Tedja sebagai Direktur Jakarta Fashion Week, seperti dikutip Antara, Selasa (1/9).

Kedua belas finalis JFW 2021 Icons adalah Agustina (Jakarta), Amos (Pekanbaru), Brayen (Lampung), Ciquita (Medan), Daffa (Jakarta), Douglas (Sidoarjo), Gea (Tangerang), Lung (Surabaya), Maria (Surabaya), Raihan (Bandung), Nuzula (Bogor), dan Rizal (Surabaya).

Mereka mengikuti karantina selama lima hari, serta dipantau perkembangannya oleh para juri, Resident Judges, yang terdiri atas Ai Syarif (Creative Advisor Jakarta Fashion Week), Wita Juwita (Face of Jakarta Fashion Week), dan Panca Makmun (Koreografer Senior).

Tidak hanya itu, Jakarta Fashion Week juga mengundang juri tamu, yang akan memberikan tantangan khusus untuk mereka, serta menilai mereka, dan memberi masukan-masukan yang berguna untuk karier di dunia model mereka.

Beberapa juri tamu yang diundang adalah Ayla Dimitri, Samuel Rizal, hingga Ivan Gunawan.

The Search for Jakarta Fashion Week 2021 Icons: A Web Series dapat disaksikan di kanal YouTube Jakarta Fashion Week Official mulai 29 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB. (M-4)