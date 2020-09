Revisi UU akan Selesai sebelum Oktober

APA alasan DPR berinisiatif merevisi UU MK?

Ada beberapa ketentuan dalam perubahan UU No 24 Tahun 2003 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Dalam perkembangannya setelah adanya perubahan UU No 24/2003 melalui UU No 8/2011 dan UU No 4/2014 beberapa pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan MK.

Apa saja yang akan menjadi fokus DPR merevisi UU MK?

Setidaknya ada empat hal yang akan diatur kembali dalam revisi UU MK. Pertama ialah kedudukan, susunan, dan kekuasaan MK. Kedua terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian jabatan hakim MK seperti periodisasi teknisnya pemilihan di MK, diseleksi pemerintah dan DPR. Ketiga terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi. Keempat, revisi UU MK juga akan mengatur kembali perihal putusan MK, misalnya bagaimana tentang suatu keputusan yang melampaui daripada permintaan dari pemohon. Halhal ini nanti isu-isu krusial yang mungkin akan kami bahas.

Apakah revisi UU MK juga akan mengatur kembali tentang batas usia minimum hakim MK?

Pemerintah dan DPR mengusulkan agar dinaikkan dari aturan yang berlaku saat ini. Diharapkan hakim MK merupakan negarawan yang matang dan bijaksana. Jika merujuk UU MK No 24/2003, usia minimal hakim MK ialah 40 tahun. Pemerintah mengusulkan dinaikkan menjadi 55 tahun. Namun, DPR mengusulkan agar usia minimum hakim MK bisa menjadi 60 tahun.

Lalu, bagaimana proses pembahasannya di DPR saat ini? Pembahasan sudah mulai masuk, mulai konsideran tentang pertimbangan dan lain-lain. Itu banyak perdebatan, ada perbedaan usulan dari pemerintah dan DPR, kemudian pendapat dari fraksi-fraksi. Komisi III membahas 101 pasal tetap dari 121 pasal DIM yang diserahkan pemerintah. Pembahasan dimulai dengan pasal yang mudah. Setelah itu, nanti kita akan mulai dengarkan masukan-masukan untuk selanjutnya dilanjutkan ke pembahasan redaksional yang terdapat kurang lebih 10 pasal.

Pembahasan redaksional akan memerlukan ahli bahasa yang juga akan hadir langsung nantinya.

Apakah akan diselesaikan dengan cepat?

Poin-poin perubahan dan DIM revisi UU MK pun tidak banyak sehingga mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kami menargetkan masa sidang ini sebelum Oktober sudah bisa diselesaikan. (Uta/P-5)