The Garden of Evening Mists Tayang di HBO Mulai 13 September

PRODUKSI HBO Asia Original and Astro Shaw, The Garden of Evening Mists, akan mulai tayang di HBO GO dan HBO, Minggu (13/9) pukul 21.00 WIB.

Film adaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Malaysia, Tan Twan Eng yang banyak mendapat pujian itu dipersembahkan Astro Shaw dan HBO Asia dengan dukungan dari National Film Development Corporation Malaysia (FINAS) bekerja sama dengan CJ Entertainment.

Produksi global film peraih Golden Horse Award itu dimotori sutradara kenamaan asal Taiwan Tom Lin dan diadaptasi penulis peraih BAFTA asal Skotlandia, Richard Smith.

Film itu diperankan beberapa bintang internasional seperti aktris Malaysia Sinje Lee, aktor Jepang Hiroshi Abe, aktris Taiwan Sylvia Chang, aktor Inggris David Oakes dan Julian Sands, serta aktor Skotlandia John Hannah.

Film yang pernah tayang di 24th Busan International Film Festival, 43rd Hong Kong Asian Film Festival, dan 56th Taipei Golden Horse Film Festival pada 2019 itu menceritakan tentang Teoh Yun Ling (diperankan oleh Sinje Lee) yang merasakan kepedihan akibat kekejaman Perang Dunia II di Malaya. Dia kemudian mencari penghiburan di perbukitan Cameron Highlands.

Di sana, ia bertemu Yugiri, satu-satunya taman bergaya Jepang di Malaya dan pemiliknya yang misterius Nakamura Aritomo (diperankan oleh Hiroshi Abe).

Nakamura Aritomo enggan menerima Teoh Yun Lin sebagai pekerja magang sampai Yun Lin bisa membuat sebuah taman sebagai penghormatan bagi saudara perempuan tercinta, yang meninggal di kamp kerja paksa. Ketika Yugiri menguak kerahasiaannya, Yun Ling dan Aritomo memulai hubungan cinta terlarang mereka.

Difilmkan di Malaysia, film berdurasi dua jam ini hadir dalam Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan Malaysia. (RO/OL-1)