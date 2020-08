BoA Legasi 20 Tahun

KWON Bo-ah merilis album pertamanya ID; Peace B pada 25 Agustus 2000. Dua dekade kemudian, bintang pop Korea Selatan yang dikenal sebagai BoA, 33, dikenal sebagai pembuka jalan bagi musisi idola yang merambah ke dunia internasional, terutama ke Jepang.

BoA disebut mengawali gelombang aksi K-Pop ke Jepang pada awal 2000-an. Penyanyi yang disebut sebagai Queen of K-Pop tersebut juga menjadi musikus pertama Korea yang menempatkan albumnya di tangga album Billboard 200 pada 2009.

“Rasanya sulit dipercaya sudah 20 tahun berlalu. Menyenangkan, aku mendapat banyak ucapan selamat dari orang-orang yang menghubungiku. Menarik dan agak aneh,” kata BoA dalam perbincangan dikutip dari Forbes.

Menurut BoA, ia merasa sedikit aneh karena publik menyebutnya masih muda karena memulai kariernya dalam usia yang masih sangat muda, 13 tahun.

“Aku telah menjadi penyanyi dalam waktu yang lama, dan sebelumnya telah memutuskan ingin menjadi penyanyi dalam usia yang sangat muda. Aku bersyukur dapat melakukan pekerjaan yang aku sukai,” imbuh BoA.

BoA merayakan pencapaian 20 tahun kariernya dengan mengerjakan album baru. Namun, ia mengaku tidak ingin terpaku pada angka 20 karena merasa masih ingin berkarier lebih lama.

“Bisa saja nanti ada perayaan ke-30 dan selanjutnya,” imbuhnya. Meskipun banyak masukan mengenai album terbarunya, Boa mengatakan ia ingin membuat album yang mencerminkan dirinya.

“Album ini akan berisi banyak hal yang aku ingin sampaikan. Karya yang aku buat sebagai seniman, sebagai BoA saat ini,” ujarnya.



Industri

Label yang menaungi BoA, SM Entertainment, melepaskan seri berjudul Out Beloved BoA melalui plaform digitalnya. Sejumlah penyanyi K-Pop ternama menyanyikan ulang lagu BoA yang pernah hits, antara lain Baekhyun EXO, Red Velvet, dan BOL4. Salah satu lagu BoA,

Only One, dinyanyikan ulang oleh Gallant, musikus dari Amerika Serikat yang mengaku penggemar BoA.

“Lagu-lagu itu dibuat ulang sesuai dengan tren sekarang, komposisinya juga berubah. Menurutku, itu sangat bagus. Sebenarnya, sangat menyenangkan melihat artis menyanyikan ulang laguku. Melihat penyanyi pria menyanyikan laguku juga terasa beda, tapi terdengar sangat keren,” ujar BoA.

Dengan 20 tahun perjalanan di industri musik K-Pop, pengaruh BoA tidak diragukan lagi. “Aku merasa terhormat dianggap sebagai salah satu artis yang turut memulai gelombang K-Pop. Aku sebenarnya mulai ketika sebutan K-Pop bahkan belum ada saat itu,” ujar BoA.

Ia menambahkan, bukanlah hal mudah ketika ia mulai mencoba merambah ke Jepang dan melakukan promosi ke Amerika Serikat.

“K-Pop sebagai industri semakin besar, dan sekarang menjadi pusat perhatian dunia serta menjadi sebuah fenomena tersendiri. Aku berharap bukan hanya untukku, tapi juga industri secara keseluruhan, musikmusik berkualitas akan terus bermunculan, dan artis K-Pop akan

mendapat panggung yang lebih besar,” harapnya. (H-3)