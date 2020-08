Rayuan Gaji Tinggi untuk Messi

MANCHESTER CITY dikabarkan telah menyiapkan gaji yang fantastis untuk bintang Barcelona Lionel Messi. Sport melaporkan City yang terdepan untuk mendapatkan Messi telah menyiapkan kontrak dengan nilai menggiurkan.

The Citizens disebutkan menyiapkan kontrak selama lima tahun yang terbagi ke dalam dua tahap. Tiga tahun pertama Messi akan berkostum Manchester City di Liga Primer Inggris dan dua tahun bersama klub jaringan City, New York City di Major League Soccer (MLS).

Messi akan menerima 100 juta euro atau Rp1,7 triliun per musim sebelum pajak di City, dengan total kontrak senilai 750 juta euro atau Rp12,9 triliun selama lima tahun. Sebesar 250 juta euro merupakan bonus bagi Messi untuk bergabung dengan New York City. Sport meyakini perjanjian kontrak itu tidak akan melanggar aturan Financial Fair Play (FFP).

Isu hengkangnya Messi kini semakin panas setelah pemain asal Argentina itu menolak untuk ikut tes covid-19 sebagai syarat untuk memulai latihan pramusim bersama Barcelona.

Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu pun dijadwalkan segera bertemu dengan ayah Lionel Messi, Jorge Messi, pada Rabu (2/9). Mundo Deportivo melaporkan Bartomeu masih mencoba membangun komunikasi yang intens dengan ayah Messi.

Bartomeu terus melobi agar Messi mau bertahan di Camp Nou, setidaknya hingga kontraknya berakhir pada 2021. Usaha Bartomeu diprediksi akan sia-sia mengingat Messi ngotot ingin pindah dan meminta klub menerima tawaran dari klub lain meski nilainya tak mencapai klausul pelepasan senilai 700 juta euro atau Rp12 triliun.

Barcelona masih berkeras Messi hanya bisa pindah jika ada klub yang mampu menebus klausul pelepasannya itu. Posisi Barcelona kian diperkuat pernyataan pihak La Liga yang menilai klausul pelepasan Messi senilai 700 juta euro.

Hal tersebut berarti baik Barcelona maupun La Liga juga takut kehilangan pemain terbaik dunia enam kali itu. Barcelona takut pemain yang menjadi tonggak kejayaan klub dalam satu dekade terakhir itu minggat.

Begitu juga dengan La Liga yang akan kehilangan Messi yang telah menjadi daya tarik kompetisi Spanyol sejak ia mencatatkan debut pada 2004.



Kostum baru

Gelandang Ajax Amsterdam Donny van de Beek dikabarkan segera berkostum Manchester United. Sky Sports melaporkan ‘Setan Merah’ telah mengajukan tawaran dan Ajax akan langsung menerima tawaran itu tanpa adanya negosiasi.

United dikabarkan mengeluarkan 40 juta euro plus biaya tambahan. Van de Beek akan dikontrak hingga Juni 2025. Hubungan baik yang terjalin di antara kedua klub ditambah legenda Manchester United Edwin van der Sar yang kini menjabat chief executive officer (CEO) Ajax membuat proses transfer berjalan mulus.

Bomber United Marcus Rashford telah menyukai unggahan pemerhati transfer pemain Fabrizio Romano soal kepindahan Van de Beek sehingga memperkuat sinyal transfer pemain berusia 23 tahun itu.

Van de Beek jebolan tim junior Ajax. Ia telah memperkuat tim senior Ajax pada 2016. Sejak saat itu Van de Beek telah tampil 118 laga di Eredivisie atau Liga Belanda dan mencetak 28 gol dan 24 assist.

Ia sukses membawa Ajax menjadi juara liga pada 2018/2019, Piala Belanda 2018/2019, dan Piala Super Belanda 2019. Van de Beek juga merupakan salah satu pilar Ajax yang mengejutkan Eropa karena klubnya lolos ke semifi nal Liga Champions 2019 sebelum dikalahkan Tottenham Hotspur. (AS/Marca/Footballitalia/R-3)