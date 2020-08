Ajak Perempuan Modern Berani Berekspresi dan Bertransformasi

SEJAK zaman dahulu semua perempuan selalu ingin merasa cantik. Untuk itu berbagai produk dari yang tradisional sampai yang modern pun diciptakan untuk kaum Hawa, salah satuanya adalah lipstik.

Diungkapkan Make Over Brand Manager, Stephanie Lie lipstik merupakan produk klasik yang everlasting dan memiliki banyak penggemar. Untuk itu, mereka menghadirkan produk lipstik dengan formula, warna, dan packaging yang modern dan up-to-date yang sesuai dengan kebutuhan para perempuan Indonesia melalui produkterbaru, Color Hypnose Creamy Lipmatte.

Peluncuran produk itu, kata Stephanie sekaligus perayaan HUT ke-10 mereka. Untuk itu sederet keunggulan pun mereka tawarkan untuk menciptakan berbagai tampilan riasan, baik matte maupun dewy. Color Hypnose Creamy Lipmatte hadir dengan tekstur creamy light yang lembut dan memiliki hasil akhir semi-matte, membuatnya nyaman digunakan selama pemakaian. Color Hypnose Creamy Lipmatte memiliki kandungan moisture light oil, lip nutrition yang mampu melembabkan bibir tanpa rasa lengket dan greasy.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para beauty enthusiast untuk antusiasmenya pada produk terbaru Make Over Color Hypnose Creamy Lipmatte, sehingga beberapa varian warna dari produk terbaru ini langsung habis terjual begitu diluncurkan dan kami segera melengkapi kembali varian warna yang habis. Kami harap produk ini dapat mendorong para beauty enthusiast untuk dapat mengekspresikan diri melalui riasan, atau bertransformasi untuk mencoba gaya makeup yang baru,” tambah Stephanie.

Selain Color Hypnose Creamy Lipmatte, selama sepuluh tahun terakhir Make Over juga menghadirkan sederet produk andalan. Produk-produk tersebut di antaranya Powerstay Demi-Matte Cover Cushion, Intense Matte Lip Cream, Hyperblack Superstayliner, Powerstay Eye-Palette, Hydration Serum, Perfect Cover Two Way Cake, Powerstay Transferproof Matte Lip Cream, Multifix Matte Blusher, Powerstay Weightless Liquid Foundation, dan Riche Glow Face Highlighter. Setelah sepuluh tahun hadir menemani para beauty enthusiast, Make Over akan terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk kecantikan yang semakin beragam untuk menjawab kebutuhan para perempuan Indonesia.

“10 tahun merupakan sebuah checkpoint bagi kami untuk memahami bahwa kemajuan Make Over dicapai berkat bantuan dari banyak pihak mulai dari rekan media, beauty enthusiasts, beauty influencer, makeup artist, business partner, serta rekanan. Ke depan kami akan terus memberi beragam inovasi dan produk terbaik. Kami juga ingin terus menginspirasi dan mengajak para beauty enthusiast untuk lebih percaya diri mereka dan menginspirasi banyak orang untuk dapat mengambil peran penting dengan memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitar mereka,” tutup Stephanie Lie.

Sebagai rangkaian anniversary itu, mereka melakun berbagai kegiatan dan kolaborasi menarik di antaranya kolaborasi video spesial dengan content creator, peluncuran #BeautyAllWays Quotes Book yang berkolaborasi eksklusif dengan Dinda PS, national makeup artist virtual gathering, Make Over Awards dan acara lainnya yang dilakukan secara virtual. (RO/A-1)