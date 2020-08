Cara Tepat Generasi Sandwich Mengatur Keuangan

Mengatur keuangan guna mempersiapkan dana pensiun serta investasi harus dilakukan sedini mungkin, khusus untuk generasi sandwich harus dilakukan secermat mungkin.

Aliyah Natasha CFP MSc, financial planner & educator mengatakan pengeluaran untuk berobat dan perawatan kesehatan merupakan biaya tak terduga yang paling besar dan dapat menghabiskan aset serta harta yang telah dikumpulkan oleh generasi sandwich untuk persiapan dana pensiun.

Menurut Aliyah, penting untuk generasi sandwich untuk memilih asuransi dengan cermat. Asuransi merupakan produk finansial yang berperan sebagai protektor kesehatan dan kelangsungan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga mulai dari orangtua, pasangan dan anak-anak.

"Jika anggota keluarga atau pencari nafkah jatuh sakit, maka asuransi akan berikan proteksi dengan menanggung biaya perawatan," kata Aliyah dalam peluncuran Avrist Prime Hospital Surgical, Senin (31/8).

Generasi sandwich adalah seseorang yang keberadaannya terhimpit antara membiayai kehidupan orangtua dan anak-anaknya. Maka sangat penting untuk membuat skala prioritas dan mengkomunikasikan level prioritas dengan jelas kepada seluruh anggota keluarga.

Disiplin menabung juga tidak boleh dilupakan dalam mengatur keuangan. Penetapan level prioritas tersebut dapat membantu untuk mempersiapkan dana pensiun dan biaya tak terduga.

"Kunci agar bisa menabung adalah spend less and save more. Tanamkan pola pikir bahwa cara terbaik hidup nyaman adalah dengan mempersiapkan tunai cadangan ekstra dan memiliki investasi sebagai bahan bakar untuk bertahan hidup sampai akhir hayat," ujar Aliyah.

Aliyah juga mengatakan generasi sandwich harus bisa menentukan gol finansialnya seperti membuat daftar untuk masa depan dan hal apa yang bisa dijadikan investasi jangka panjang.

"Tiga tujuan pokok uang adalah untuk kebutuhan hari ini, besok, dan masa depan. Buat daftar detil tujuan hidup seiring dengan perkembangan hidup. Hal tersebut akan membantu dalam menentukan produk investasi yang cocok," kata Aliyah.

Hal terakhir yang harus diperhitungkan dalam mengatur keuangan adalah melek investasi. Selain menabung, investasi dapat memenuhi dana pensiun untuk masa depan, namun memilih investasi pun harus kritis agar tidak salah langkah atau tertipu.

"Sebagai salah satu cara agar mengoptimalkan uang sembari melawan inflasi, buah dari investasi yang benar adalah return profit yang dapat mempercepat pencapaian gol finansial," ujar Aliyah. (OL-12)