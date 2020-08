Hyundai dan BTS berkolaborasi dalam musik untuk pertama kalinya.

Hyundai Motor Company dan boyband ternama BTS merilis lagu baru, "Ioniq: I’m On It," untuk merayakan peluncuran “Ioniq in charge of turning the world”, brand Hyundai yang didedikasikan untuk lini produk kendaraaan listriknya (EV).

Setelah dirilis, Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan akses untuk mengunduh lagu berdurasi penuh pertama BTS untuk Hyundai di situs resminya, pada 31 Agustus, tepat pukul 11 malam. Sementara itu, video musiknya akan tayang perdana di channel YouTube resmi perusahaan (@Hyundaimotorsindonesia) pada 2 September mendatang.

Lagu brand ini menyuarakan tema yang sejalan dengan tujuan Ioniq untuk menyediakan pengalaman mobilitas listrik yang ramah lingkungan dan terhubung dengan solusi gaya hidup terkini. Lirik lagu tersebut dinyanyikan secara rap oleh BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook, mengungkapkan perasaan dalam menemukan, keingintahuan, harapan, kreativitas, dan inspirasi untuk masa depan. Perasaan tersebut ditegaskan di bagian refrain ‘Ioniq takes me there.’ 'Video musik akan menampilkan konsep EV Prophecy terbaru dari Hyundai yang diluncurkan pada bulan Maret tahun ini.



Hyundai Ioniq Electric juga telah membuktikan eksistensinya di Indonesia dengan menjadi lebih dari sekadar transportasi ramah lingkungan bagi semua orang, tetapi juga berkontribusi dalam meringankan beban akibat pandemi Covid-19, seperti yang ditunjukkan pada akhir April 2020, ketika HMID dan Armada Khusus Transportasi Grab menyediakan bantuan transportasi tenaga medis dari tiga rumah sakit rujukan pengobatan Covid-19 di Jakarta.

“Kolaborasi baru antara Hyundai dan BTS menjadi tonggak sejarah bagi Hyundai di dunia, termasuk di Indonesia, untuk menunjukkan visi kami untuk mobilitas ramah lingkungan, seperti yang kami wujudkan melalui pengenalan Ioniq Electric di negara ini,” ujar SungJong Ha, Presiden Direktur dari PT Hyundai Motors Indonesia. (RO/OL-12)