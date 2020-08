Duka Warganet atas Wafatnya 100 Dokter karena Covid-19

WARGANET berduka atas laporan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mencatat ada 100 dokter meninggal dunia karena terinfeksi covid-19 di seluruh Tanah Air.

Salah satunya ialah perencana keuangan independen Ligwina Hananto yang menyampaikan duka atas kabar tersebut dengan mengunggah sebuah gambar soal informasi 100 dokter yang wafat ke dalam akun twitternya @mrshananto.

"Saya turut berduka cita atas kehilangan nyawa (dokter tersebut). Ternyata kita tidak bersama-sama dalam hal ini. (I am sorry for the loss of lives. Apparently we are not in this together)," cuit Ligwina, Senin (31/8).

Unggahan tersebut mendapat respon dari warganet lainnya. Akun dengan nama @mikhsanhkm menuturkan rasa sedihnya.

"Saredih kieu ya Allah. Yuk pada pake masker, keluar seperlunya aja. kalau engga perlu ma di rumah aja," katanya.

Kemudian warganet dengan akun @unbynh mengatakan pentingnya pemakaian masker saat beraktivitas.

"Aku pun bingung ka sekarang sudah pasrah. Aku lakukan apa yang aku bisa tanpa interfer orang lain, bahkan kaka sendri, karena aku tegur dia enggak pakai masker aja marah nya minta ampun,"imbuhnya.

Diketahui, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mencatat ada 100 dokter telah meninggal dunia karena terinfeksi covid-19 di seluruh Tanah Air. Laporan itu merupakan data terbaru sejak pandemi covid-19 melanda.

"IDI mencatat dokter yang meninggal dunia dengan covid-19 sudah genap 100 orang," kata Humas IDI Halik Malik saat dimintai keterangan, Senin (31/8).(OL-5)