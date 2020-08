Rain on Me Menangkan Song of the Year di MTV VMA

MENGENAKAN gaun berwarna hijau dan masker dengan aksesori serupa tanduk, Lady Gaga memberikan ucapan atas kemenangan Rain on Me di MTV VMA 2020. Lagu kolaborasi tersebut menjadi song of the year. Mengalahkan Everything I Wanted (Billie Eilish), Say So (Doja Cat), Savage (Megan Thee Stallion), dan Circles (Post Malone).

"Jika kamu terus berenang, kamu akan mencapai pusat dari samudera yang tenang dan damai. Aku merasa terhormat atas penghargaan ini. Karena memenangkan best song menjadi favoritku. Karena sebenarnya dalam hatiku, aku adalah songwriter. Makanya aku tidak minta gratis untuk lagu yang kutulis,” katanya saat menerima piala Song of the Year MTV VMA 2020, Senin, (31/8) waktu Indonesia.

MTV VMA tahun ini untuk pertama kalinya tidak dilangsungkan di Barclays Center, New York AS. Namun, dilangsungkan di beberapa tempat terbuka di New York. Dengan hanya dihadiri oleh para undangan terbatas dan tidak disaksikan audiens di venue. Pada penghargaan yang berlangsung pada (30/8) atau Senin pagi (31/8) waktu Indonesia ini memadukan acara secara luring dan daring.

Selain membawa penghargaan Song of the Year, Rain on Me juga memenangkan kategori Best Collaboration, dengan menyingkirkan kandidat lain, termasuk Ariana sendiri yang berduet dengan Justin Bieber lewat Stuck with U. Selain itu, dalam kategori ini ada BEP ft. J Balvin, dan Ed Sheeran ft. Khalid. (M-1)