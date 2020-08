BTS Bawa Empat Piala MTV VMA

Grup idol asal Korea BTS, baru saja memboyong empat piala dalam ajang MTV VMA (Video Music Awards). Dalam ajang penghargaan itu, mereka memenangi kategori Best Pop, Best K-Pop, Best Group, dan Best Choreography. BTS menyapu bersih nominasi yang mereka dapatkan, dengan mendapat empat nominasi dan memenangkan semuanya.

MTV VMA tahun ini untuk pertama kalinya tidak dilangsungkan di Barclays Center, New York AS. Namun, dilangsungkan di beberapa tempat terbuka di New York. Dengan hanya dihadiri oleh para undangan terbatas dan tidak disaksikan audiens di venue. Pada penghargaan yang berlangsung pada (30/8) atau Senin pagi (31/8) waktu Indonesia ini memadukan acara secara luring dan daring.

Dalam kategori Best Pop, BTS bersaing dengan Halsey, Jonas Brothers, Justin Bieber ft. Quavo, duet Lady Gaga dengan Ariana Grande, dan Taylor Swift. Sementara pada kategori Best K-Pop, mereka menyingkirkan (G)I-DLE, EXO, Monsta X, Tomorrow X Together, dan Red Velvet.

Kelompok septet ini memenangi kategori Best Pop lewat lagu ON yang ada di album terbaru mereka, Map of the Soul:7. Ini menjadi pertama kalinya mereka, dan kelompok musik asal Asia masuk dalam kategori Best Pop di MTV VMA. Tahun lalu, BTS juga sudah memenangi kategori Best K-Pop dalam ajang ini. (M-1)