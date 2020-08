Gandeng Dewa Budjana, Andrea Turk Rilis Album Ketiga

PENYANYI Andrea Turk merilis album penuh ketiga yang berjudul Blue Honey pada Minggu (30/8) melalui layanan musik digital.

Album tersebut diproduseri oleh Andrea Turk dan melibatkan nama musisi seperti Dewa Budjana, Alffy Rev, Free Arlo, Nafets, Andrew Bedows, Tracey Brakes, NC7teen (NJ), dan Jackson Kaplan.

Album ini menekankan pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Turk di California yang berliku, saat dia perlahan-lahan melepaskan pandangannya untuk menyampaikan kebenaran emosi dan pengalaman sehari-harinya.

"Saya adalah orang yang sangat emosional dan terkadang emosi itu mengalir tanpa batas ke dalam karya seni saya. Itulah mengapa album ketiga ini yang sejauh ini terasa paling akrab bagi saya," kata Turk dalam keterangan resmi, Senin (31/8).

Turk membawa pendengarnya merasakan perjalanan penuh badai melalui deretan lagu yang ada di album Blue Honey.

Dari mengalami pasang surut cinta dalam Oranges dan Dancing Away (With You), hingga isu kesehatan mental dan kegelisahan yang terjadi berulang dalam lagu Numb dan Casket.

Proses mixing seluruh lagu di album itu dilakukan oleh Satrio Pratomo di Jakarta, dan proses mastering oleh Chris Gehringer di Sterling Sound, New Jersey, Amerika Serikat.

Aransemen musik yang menawan dengan balutan pop dan suara gitar yang dipengaruhi oleh musik indie membuat album ini begitu menarik untuk

didengarkan. (Ant/OL-1)