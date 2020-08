JK Rowling Kembalikan Penghargaan karena Kecewa

KECEWA, Joanne Kathleen Rowling, 55, lebih dikenal dengan nama pena JK Rowling, mengembalikan penghargaan Ripple of Hope yang ia terima dari yayasan Robert F Kennedy Human Rights (RFKHR) pada 2019.

“Sebagai bentuk solidaritas kepada mereka yang telah menghubungi saya serta karena konflik pandangan antara saya dan RFKHR yang cukup serius, saya merasa tidak punya pilihan lain selain mengembalikan penghargaan Ripple of Hope yang saya terima,” pungkas penulis novel best seller Harry Potter itu dalam pernyataan resminya, pekan lalu.

Sikapnya ini merespons pernyataan kontroversial soal keberadaan transgender yang sempat ia layangkan di media sosial Twitter miliknya pada Juni 2020. Rowling menuliskan, upaya menghilangkan gender dari kehidupan manusia sebenarnya menghapuskan realitas yang dialami perempuan.

Menurutnya, makna hidup akan hilang jika tak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Karena cicitannya itu, Kerry Kennedy, aktivis kemanusiaan yang juga merupakan kemenakan dari mendiang Presiden ke-35 AS John F Kennedy, memojokkan Rowling dengan tuduhan transphobic. (Bus/H-2)