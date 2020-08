NovelMe Sarana Mencari Nafkah di Kala Pandemi

PANDEMI Covid-19 tidak hanya berdampak kepada terganggunya aktivitas masyarakat. namun juga berdampak pada perekonomian nasional. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan karyawannya menjadi masalah baru. Akibatnya banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi.

Di tengah kesulitan selalu ada harapan. Salah satu sektor usaha yang masih dapat berdiri dengan kokoh ditengah pandemi adalah sektor informasi dan teknologi. NovelMe sebagai salah satu aplikasi mobile tempat penulis Indonesia berkarya dan mencari nafkah menjadi alternatif yang dapat diandalkan dikala pandemi.

Siapa pun yang ingin berkarya di NovelMe tidak perlu keluar rumah, bisa mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta rupiah hanya bermodalkan gadget dan koneksi internet. NovelMe sebagai platform local Indonesia No.1 terus bekerjasama dengan penulisnya untuk berkontribusi pada prekonomian masyarakat.

"Awalnya menulis di NovelMe hanya ingin mengejar bonus rajin update cerita sebesar Rp400 ribu dan menyalurkan hobi saja. Namun rencana Tuhan indah, bertepatan dengan tutupnya perusahaan tempat saya bekerja, novel saya masuk top rank di NovelMe, melalui aplikasi ini saya berani ambil keputusan untuk menjadi fulltime writer yang semula hanya angan-angan.” ujar Liemey yang kantor tempatnya bekerja tutup dan akhirnya berani jadi penulis professional di NovelMe.

Sementara, Zizara salah satu penulis NovelMe lainnya mengakuai sebelumnya dia pikir income dengan jumlah yang luar biasa hanya untuk penulis professional. "Ternyata salah, saya sudah membuktikan sendiri bahwa penulis amatir seperti saya juga bisa mendapat puluhan juta perbulan, lebih besar dari gaji di kantor”ujar Zizara dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/8).

Pada bulan Juli beberapa penulis NovelMe berhasil melakukan penarikan pendapatan sebesar puluhan juta rupiah. Erna Azura memperoleh pendapatan sebesar Rp55 juta, Liemey memperoleh pendapatan sebesar Rp51 juta, dan Zizara memperoleh pendapatan sebesar Rp34 juta. Top 3 Penulis di NovelMe ini sudah membuktikan di NovelMe penulis amatir pun karyanya dapat dihargai.

Di Kompetisi Next Top Writer Season 6 penulis bisa mendapatkan total hadiah utama bulanan Rp28 juta. Selain itu ada hadiah tambahan sub kompetisi Male Book Arena senilai total Rp11,5 juta dan NTW Innovative senilai total Rp6,5 juta per bulan. Selain itu terdapat hadiah seasonal (per tiga bulan) dengan hadiah utama senilai total Rp32 juta, hadiah sub kompetisi Male Book Arena senilai total Rp19 juta dan NTW Innovative senilai totalRp10,5 juta.

NovelMe sedang membuka kesempatan luas bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pendapatan dari menulis novel. NovelMe sedang membuka Kompetisi Next Top Writer Season 6, lomba menulis novel digital dengan total hadiah Rp250 Juta. Berlangsung selama Juli-September 2020.

Selain hadiah kompetisi utama kamu juga bisa mendapatkan pendapatan dari penjualan novel berbayar, hadiah dari pembaca dan mendapat bonus jika rajin update cerita. Terdapat tambahan sub kompetisi Male Book Arena yang menjadi ajang penulis laki-laki unjuk karya. (OL-13)

Baca Juga: Bagi-bagi Masker di Pantai