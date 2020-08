Penting Memperhatikan Produk yang Higienis selama Pandemi

PANDEMI covid-19 bukan saja melumpuhkan banyak sektor kehidupan, melainkan juga mengubah prilaku masyarakat. Salah satunya dalam urusan belanja. Masyarakat kini lebih suka berbelanja online ketimbang offline. Selain itu banyak juga yang mulai melakukan transaksi nontunai.

Hal itu memang seirama dengan imbauan pemerintah guna memutus penyebaran virus korona. Tidak berlihan jika kini sejumlah platform e-commerce gencar mengadakan bazaar ataupun festival belanja. Salah satunya Festival New Normal dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional di Tokopedia.

Tidak mau ketinggalan dengan momentum tersebut, LocknLock Indonesia, global brand yang memproduksi perlengkapan rumah tangga dan peralatan dapur terkini dan inovatif ambil bagian dalam Festival New Normal yang merupakan bagian dari kampanye LocknLock New Normal New Healthy Lifestyle.

Lewat festival itu mereka ingin menunjukkan komitmennya yang selalu peduli pada kesehatan customer. Di samping itu, LocknLock juga ingim mengajak masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dengan situasi new normal saat ini dengan melakukan kebiasaan gaya hidup sehat yang baru untuk pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 serta tetap produktif dalam menjalankan aktivitas sehari–hari.

“Kesehatan dan Kebersihan saat ini menjadi fokus masyarakat Indonesia, dan ini menjadi alasan kami untuk menghadirkan produk–produk yang dibutuhkan masyarakat saat new normal ini seperti peralatan memasak di rumah untuk keluarga, perlengkapan makan dan minum yang bisa dibawa saat aktivitas sehari–hari,” ujar Presiden Direktur LocknLock Indonesia, Kim Il Hyeon

Dengan menghadirkan peralatan memasak ini, lanjut dia, diharapkan bisa memudahkan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam memasak menu–menu sehat untuk keluarga demi menjaga imunitas tubuh saat pandemi. "Beragam perlengkapan makan dan minum yang kami hadirkan juga di Festival New Normal bisa menjadi pilihan untuk dibawa saat beraktivitas sehari–hari sehingga tetap higienis dan aman karena tidak perlu ke tempat keramaian untuk membeli makan dan minum," ujarnya. (RO/A-1)