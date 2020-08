Food Lore dan Invisible Stories Raih Penghargaan ContentAsia

SALURAN WarnerMedia mendominasi inagurasi ContentAsia Awards yang berlangsung Jumat (28/8) di Singapura dengan memenangkan enam dari delapan kategori. Serial HBO Asia ‘Food Lore’ dan ‘Invisible Stories’ meraih tiga penghargaan, sedangkan CNN International menerima dua penghargaan dan Cartoon Network memboyong satu penghargaan.

Food Lore, serial gastronomi HBO Asia delapan episode berdurasi satu jam yang dimotori sutradara Singapura Eric Khoo, memenangkan dua penghargaan yaitu untuk kategori Best Asian Drama for a Regional/International Market dan Best Director of a Scripted TV Programme (Erik Matti, sutradara episode Filipina Food Lore: Island of Dreams).

Serial yang mengeksplorasi narasi kehidupan manusia yang terinspirasi masakan Asia itu difilmkan di delapan negara kawasan Asia dan disutradarai beberapa pembuat cerita paling berbakat di Asia, termasuk Billy Christian dari Indonesia.

Serial HBO Asia yang berani dan realistic dimotori Ler Jiyuan dari Singapura, Invisible Stories, memenangkan penghargaan Best Drama Series/Telefilm Made for a Local Asian Market.

Tiap bagian dari enam episode berdurasi setengah jam itu menyoroti sudut gelap dan kisah penduduk setempat yang tidak terungkap dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan mereka yang tinggal di pusat kota di lingkungan perumahan fiksi dengan keragaman budaya di Singapura. Serial ini dibintangi Yeo Yann Yann, Devin Pan, dan Wang Yu Qing.

Kategori Best Animated Kids TV Programme direbut oleh Cartoon Network’s Monster Beach - It Come From Outer Space. Film itu mengisahkan petualangan sangat kocak dari dua peselancar yang bersaudara Jan dan Dean saat menikmati liburan musim panas yang Panjang bersama sejumlah monster nakal.

Dalam episode yang mendapatkan penghargaan, kerucut yang dipakai Mutt di kepalanya menghalangi ia menerima sinyal radio dan ia menyadari harus menyelamatkan Monster Beach dari invansi alien yang akan hadir.

Tayangan WarnerMedia lainnya yang memenangkan penghargaan adalah Inventing Tomorrow: Tech in a time of Pandemic for Best Covid-19 Factual Feature dan Borneo is Burning untuk Best Current Affairs Programme. (RO/OL-1)