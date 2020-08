Serial Terbaru HBO Asia, Miss S, akan Tayang Akhir Tahun

WARNERMEDIA telah mengumumkan serial HBO Asia Original berikutnya. Drama itu berjudul Miss S. Miss S merupakan drama 30 episode dalam Bahasa Tiongkok dengan durasi 1 jam dan merupakan adaptasi dari Miss Fisher's Murder Mysteries. Serial ini akan hadir pertama dan ekslusif di kawasan Asia melalui layanan streaming HBO GO, akhir tahun ini.

Serial yang mengambil setting Shanghai tahun 1930-an ini, dibintangi aktris terkenal Ma Yili yang berperan sebagai Miss S atau Su Wenli, sosok sosialita cantik dan kocak yang membentuk duo bersama sosok inspektur serius dan lurus Luo Qiuheng diperankan Gao Weiguang.

"Miss S merupakan serial terbaru dari HBO Asia Original yang kian berkembang, menawarkan kepada pemirsa kisah-kisah baru yang menggaungkan tentang Asia Tenggara dan sekitarnya," kata Managing Director of WarnerMedia Entertainment Networks, Southeast Asia, Pacific, and China Clement Schwebig. "Tidak hanya tersedia di saluran HBO, para pelanggan HBO GO dapat mengakses steaming tayangan adaptasi yang apik ini untuk pertama kalinya secara eksklusif." (RO/OL-1)