Pegawai KPK Terpapar Covid-19 Penanganan Kasus Tetap Jalan

KETUA KPK Firli Bahuri menyatakan penanganan kasus-kasus dipastikan tidak terganggu meski sejumlah pegawai, termasuk penyidik, dinyatakan positif terpapar covid-19.

“Penyidikan perkara tetap dikerjakan oleh Direktorat Penyidikan. Ada penyidik yang lainnya. Pekerjaan tetap dituntaskan dan kita harus te-

tap sehat. Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan yang mengatur,” ucap Firli Bahuri, kemarin.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menjadi salah satu pegawai yang dinyatakan positif terjangkit covid-19. Sedikitnya, KPK ada sembilan pegawai, satu tahanan, dan empat orang nonpegawai di komisi antirasuah yang dinyatakan positif terpapar virus korona.

Meski terkena virus korona, Novel mengaku tak mengalami gejala dan akan melakukan isolasi mandiri. Novel mengatakan ia akan tetap aktif bekerja dari rumah selama masa isolasi.

“Ternyata saya dikatakan positif (covid-19) walaupun secara fisik saya merasa sehat, tidak ada gejala apa-apa, dan tidak merasakan sesuatu hal apa pun. Tetapi saya paham saya harus menjaga agar tidak menularkan kepada orang lain, saya melakukan isolasi mandiri,” kata Novel.

Novel diketahui terjangkit covid-19 seusai menjalani tes PCR yang digelar KPK pada Kamis (27/8). Tes tersebut dilakukan menyusul sejumlah pegawai yang sebelumnya lebih dulu dinyatakan positif.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah melakukan langkah mitigasi terhadap pegawai-pegawai yang terpapar virus korona. Para pegawai yang dinyatakan positif diwajibkan menjalani isolasi.

“Terhadap beberapa pegawai yang terpapar covid-19 sudah dilakukan langkah-langkah mitigasi dengan dilakukan isolasi mandiri,” kata Ali.

Ali menambahkan kondisi kesehatan sejumlah pegawai dan tahanan tersebut juga akan terus dipantau selama masa isolasi mandiri. KPK berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

“KPK telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan layanan medis terdekat dari tempat tinggal pegawai untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut dalam proses pemulihan nya,” ujar Ali.

Terkait dengan Novel, sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara I Made Sudarmawan menyatakan bahwa jaksa kasus Novel Baswedan, Fedrik Adhar, meninggal positif Covid-19. Fedrik Adhar Syaripuddin merupakan jaksa penuntut umum kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Fedrik meninggal pada Senin (17/8) di RS Pondok Indah Bintaro. (Dhk/Ant/P-1)