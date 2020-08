Blackpink Kolaborasi Lagu Impian

GRUP idola K-pop Blackpink telah merilis lagu dan video musik kolaborasi yang sangat dinanti-nantikan dengan Selena Gomez, melalui single Ice Cream, kemarin.

Blackpink yang beranggotakan Rose, Jenny, Lisa, dan Jisoo mengungkapkan kegembiraan mereka karena dapat berkolaborasi dengan Selena.

“Kami sangat senang kamu berada di single ini, karena, kau tahu, kami adalah penggemar beratmu sejak lama,” ujar Rose melalui keterangan tertulis.

Senada, Selena mengatakan beruntung bisa berkolaborasi dengan Blackpink. Dia mengaku tak pernah menduga sama sekali dan tak sabar menunggu lagu tersebut rilis. “Saya sangat senang. Saya juga penggemar kalian, jadi ini adalah mimpi yang sangat besar bagi saya, dan saya tidak sabar,” kata Selena.

Ice Cream menandai kolaborasi internasional ketiga Blackpink. Sebelumnya, mereka menggandeng penyanyi Dua Lipa untuk lagu Kiss and Make Up yang dirilis pada 2018. Mei lalu, mereka tampil bersama musikus Lady Gaga dalam lagu Sour Candy. Single itu akan bergabung dengan How You Like That yang rilis pada akhir Juni untuk album studio Blackpink yang diluncurkan 2 Oktober mendatang. (Ant/H-3)