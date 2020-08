Tetap Komit Lakukan Inovasi dan Beri Pelayanan Terbaik

MEMBERIKAN pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui kualitas jaringan dan perangkat premium. Prinsip itu berusaha dipegang teguh oleh PT Link Net Tbk dengan brand First Media.

Diungkapkan Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk, Agung Satya Wiguna, sejak awal berdiri komitmen mereka adalah memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Itu sebabnya mereka akan coba terus mempertahankan hal tersebut.

Baca juga: Sukses Kembangkan Pariwisata, Kota Batu Raih Penghargaan

Atas kinerja itu, PT Link Net Tbk dengan brand First Media kembali meraih peringkat tertinggi atau Diamond Award untuk kategori Internet Service for Corporate Customers di ajang Customer Experience Service Quality Award (CXSQA) 2020. Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre-CCSL) bersama dengan Majalah Service Excellence dan Majalah Marketing memberikan penghargaan itu berdasarkan CXSQ Index yang mengukur kualitas layanan pengalaman pelanggan korporat First Media Business.

“Kami bersyukur dapat mempertahankan peringkat Diamond selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018. Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen dan upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui kualitas jaringan dan perangkat yang premium. Namun tidak cukup itu saja, hal utama lainnya dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan adalah kedisiplinan dalam pengaturan dan pemantauanj aringan, optimalisasi pemeliharaan secara berkelanjutan, serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Oleh karenanya, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim di First Media Business,” cetus Agung.

Selain berupaya memberikan pelayanan terbaik, berbagai inovasi terus dilakukan First Media Business untuk memberikan solusi teknologi pendukung, agar bisnis pelanggan dapat beradaptasi dengan perubahan, dan mampu bertahan di masa pandemi yang penuh tantangan ini.

Tidak hanya itu, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan juga dibuktikan melalui sertifikasi MEF 3.0 CEdari Metro Ethernet Forum (MEF) yang diterima tahun ini. Melalui sertifikasi itu, PT Link Net Tbk mampu menghadirkan Next Generation Network (NGN) dengan konektivitas yang lebih aman dan andal, di semua platform jaringan. MEF merupakan aliansi industri global yang beranggotakan lebih dari 200 perusahaan – termasuk di dalamnya penyedia layanan telekomunikasi, operator TV kabel, dan vendor perangkat jaringan – yang mengeluarkan sertifikasi untuk standarisasi penyedia layanan jaringan ethernet di seluruh dunia.

Dengan berbagai varian produk dan solusi layanan yang mampu melayani pelanggan di seluruh Indonesia, pencapaian dan konsistensi akan pelayanan ini tidak hanya membuahkan penghargaan tertinggi, tapi juga menjadi bukti keseriusan First Media Business sebagai Leading Connectivity &ICT Solution Partner yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan setiap industri,dan memastikan semau bisnis dilengkapi dengan sistem yang dapat mendukung transformasi digital. (RO/A-1)