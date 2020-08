Sensasi Kuliner di MKG dengan Diskon

GUNA menarik minat pengunjung selama masa kenormalan baru, Mall Kelapa Gading (MKG) membuat sejumlah program promo menarik.

Salah satunya program belanja makanan di Food Sensation MKG. “Di masa PSBB transisi ini, Summarecon MKG membuat beberapa program promosi

untuk pelanggan setianya.

Program-program ini bertujuan mendorong konsumen untuk datang dan berbelanja ke MKG, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat agar dapat

berbelanja dengan aman dan nyaman,” terang Center Director Summarecon MKG, Willy Effendy, kemarin.

Dalam program Food Sensation, para pengunjung dapat belanja makanan dengan diskon hingga 50% untuk menu-menu tertentu dengan potongan maksimal Rp15

ribu. Program ini berlaku selama Senin-Jumat pada pukul 11.00 - 20.00 WIB dan berlangsung dari 24 Agustus hingga 18 September 2020.

Dalam program ini, satu orang juga berhak menukarkan satu kupon dan berlaku untuk 200 orang pertama per hari. Pembayarannya menggunakan kartu Licence

to Eat (LTE) yang berlaku baik untuk take away maupun dine in.

Lebih lanjut Willy mengungkapkan MKG secara aktif melakukan promosi lewat media sosial Instagram @ MKGLaPiazza melalui program Instagram Live Special

bekerja sama dengan tenant. (Dro/S-2)