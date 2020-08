Media Academy Gelar Pelatihan Kehumasan Hadapi Digitalisasi

DALAM rangka mengoptimalkan fungsi kehumasan perusahaan dalam menyampaikan informasi, Media Academy bekerja sama dengan PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) kembali mengadakan webinar pelatihan kehumasan virtual bertajuk 'Every Company is A Media Company'.

Pelatihan virtual yang diselenggarakan pada Kamis (27/8) ini menghadirkan narasumber utama Ketua Perhumas BPC Bandung-Jawa Barat Nurlaela Arief yang dimoderatori oleh Wahyu Wiwoho, News Anchor Metro TV.

Dalam kesempatan tersebut, Nurlaela Arief memaparkan tentang opimalisasi berbagai platform media sebagai strategi kehumasan yang efektif dari perusahaan.

Nurlaela menuturkan jika dalam perkembangannya tren kehumasan mengalami perubahan dari yang sebelumnya analog yang kala itu hanya dominasi oleh satu entitas penyedia informasi saja, namun kini polanya telah berubah, kini semua orang merupakan produsen sekaligus konsumen informasi. Mengenai perubahan tren tersebut Nurlaela menyarankan kepada perusahaan untuk mau berkompromi dengan perubahan yang terjadi.

Baca juga : Transfer Keterampilan Menganyam di Sanggar Subi Nana

Bahkan menurut Nurlaela di era Communication 4.0 ini, jaringan yang kita miliki adalah penyuplai utama informasi untuk kita, 'Social Network means Everything' sehingga optimalisasi jaringan menjadi penting dalam fungsi kehumasan suatu perusahaan.

"Setiap perusahaan adalah Media, Every Company is Media Company, oleh karena itu setiap perusahaan harus membuat dan mempublikasikan konten yang menarik audiennya," jelas Nurlaela Arief dalam webinar pelatihan kehumasan virtual 'Every Company is A Media Company', Kamis (27/8).

Nurlaela juga menyinggung prihal media digital yang kini berhasil mengambil alih fungsi media lain, seiring dengan perkembangan teknologi.

Karena dalam perkembangannya media digital kini telah mengalami proses transformasi, saat ini fungsinya tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi sehari-hari saja, namun telah merambah dunia bisnis, banyak pelaku bisnis kini yang telah memanfaatkan media digital sebagai media pemasaran karena kelebihannya, yaitu lebih efektif untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat khususnya netizen melalui sistem jaringannya. (OL-7)