Joe Taslim Tantangan Paling Gila

SATU kejutan kembali dibagikan oleh aktor laga kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, Joe Taslim, 39. Ia mengungkapkan peran terbarunya sebagai pendekar pedang Gurutai dari Dinasti Qing di film The Swordsman.

Joe merasa cukup tertekan dan merasagrogi. Bukan karena adegan laga yang diminta sang sutradara, tapi karena untuk pertama kalinya atlet Judo itu diminta mengucapkan dialog hingga 80% dalam bahasa Korea dan Manchuria.

“Itu tantangan paling gila,” cetus Joe Taslim saat menjadi bintang tamu Ngobrol Asyik Medcom.id.

Dengan tuntutan dan tekanan itu, Joe mengaku cukup berhatihati berdialog dalam memerankan pendekar Gurutai yang dikenal pintar dan fasih berbahasa Korea dan Manchuria.

“Yang dengerin kan bukan satu orang, mereka semua native speaker (Korea),” timpalnya.

Manchuria merupakan kawasan kuno yang terletak di timur laut Tiongkok. Daerah ini berbatasan dengan Korea dan Rusia. Untuk bisa fasih berbicara bahasa Manchuria, Joe Taslim bahkan belajar langsung dari seorang profesor di Korea Selatan sebab bahasa itu disebut telah punah.

Berkat film The Swordsman, Joe Taslim mempelajari bahasa baru. Baginya, belajar bahasa Manchuria seperti mempelajari bahasa Indonesia baku yang kerap digunakan di masa lampau. “Ini bahasa kalau kita kayak bahasa Indonesia zaman dulu yang sangat baku,” kata Joe Taslim.



Betah

Joe mengisahkan, syuting film yang dilakukan hingga ke desa-desa pedalaman di Korsel itu dilakukan selama tiga bulan dan mengharuskan dirinya tinggal di sana.

Ia pun mengaku betah. “Sampai sekarang pingin balik lagi. I love Korean foods and culture. Great experience, super friendly cast and crew, I learned a lot, super excited for this movie,” kata Joe Taslim di akun Instagram-nya.

The Swordsman merupakan film sageuk di zaman Korea kuno periode 1.600-an dengan adeganadegan action menggunakan pedang. Film ini menceritakan masa transisi Dinasti Ming-Qing, ketika klan Manchu dari Dinasti Qing menaklukkan Dinasti Ming di Tiongkok.

Selama ini, rekam jejak karier Joe Taslim sudah terisi dengan beberapa judul film Hollywood. Sebut saja The Raid: Redemption (2012) dan Fast and Furious 6 (2013). Ia juga bermain di Star Trek Beyond (2016), The Night Comes for Us (2018), The Warrior (2019), dan Mortal Kombat (2021).

Film The Swordsman bakal tayang di bioskop Korsel pada 17 September 2020. Joe Taslim beradu peran dengan aktor Jang Hyuk dan Lee Minhyuk BTOB. Aktor lain yang terlibat ialah Choi Jin Ho, Jeong Man Sik, Kim Hyun Soo, Jang Hyun Sung, dan Lee Na Kyeong. (H-2)