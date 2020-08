Sri Mulyani Harta yang Sangat Berharga

TEPAT pada 26 Agustus 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merayakan ulang tahunnya yang ke-58.

Dari akun Instagram-nya diketahui bahwa sang suami, Tonny Sumartono, membawakan kue ulang tahun mungil sebagai kejutan untuk Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengunggah foto keluarga bersama suami, anak, dan cucunya dengan latar tulisan ‘Happy Birthday Yang Anik’.

Selain itu, ada juga dua video kejutan ulang tahun dari rekan kerjanya di Kemenkeu. Penerima penghargaan Finance Minister of The Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker itu mengungkapkan, hari kelahirannya yang diperingati dalam suasana pandemi covid-19 membuat dia menyadari satu hal penting yang paling berharga.

‘Saya begitu bersyukur hari ini, di hari jadi saya, kembali saya diingatkan akan hadiah paling berharga ini. Keluarga di rumah - suami, anak-cucu, serta sanak saudara, yang doa dan perhatian mereka adalah pemberi kekuatan di hari-hari yang sangat menantang ini’, tulis Sri Mulyani, Rabu (26/8).

Keluarga yang dimaksud Sri Mulyani bukan hanya mereka yang sedarah dan memiliki kekerabatan, melainkan juga rekan-rekannya di Kemenkeu. Menurut Sri, dedikasi dan ketangguhan mereka adalah penyulut optimisme dan semangatnya dalam mengabdi kepada negara.

“Dalam doaku malam ini, aku memohon kepada Sang Kuasa, semoga dengan limpahan nikmat yang dikaruniakan kepadaku, aku mampu memberikan kembali yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia,” harapnya. (H-2)