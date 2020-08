Barca Tahan Messi

BARCELONA sepertinya tidak rela Lionel Messi pergi dari Camp Nou. Menurut Direktur Olahraga Barcelona Ramon Planes, pihak klub akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Messi.

“Kami tidak memikirkan kepergian Messi pada tahap kontrak karena kami ingin dia bertahan. Kami berencana membangun masa depan bersama pemain terbaik di dunia,” kata Planes seperti dilansir dari Marca.

Planes mengatakan pihak klub terus membujuk Messi untuk mengurungkan niatnya itu. “Kami secara intensif meyakinkan Leo untuk tetap tinggal. Messi dan Barcelona telah melalui hubungan yang sukses dan kami ingin terus bersama. Kami tidak ingin ada perselisihan antara Barcelona dan Leo,” kata Planes.

Sebelumnya, Messi dikabarkan telah mengirim faksimile yang meminta pihak klub melepasnya secara gratis pada musim panas ini. Hal itu tertera dalam kontrak pemain berjuluk La Pulga itu.

Namun, pihak klub merasa keinginan Messi tak bisa diwujudkan. Pasalnya, klausul meninggalkan klub secara gratis telah berakhir pada 10 Juni lalu. Salah satu cara Messi meninggalkan Camp Nou ialah ada klub yang menebus klausul pelepasannya sebesar 700 juta euro atau Rp12 miliar, atau saat kontraknya berakhir pada Juni 2021.

Meski nasib Messi belum jelas, pemain asal Argentina itu dipandang berpeluang menutup karier gemilangnya di klub Major League Soccer, New York City FC. Namun, sebelumnya Messi harus bermain terlebih dahulu untuk Manchester City yang merupakan partner dari New York City.

City yang disokong dana melimpah merupakan salah satu klub yang bisa menebus Messi yang memiliki klausul pelepasan 700 juta euro atau membuka negosiasi dengan Barcelona untuk menurunkan harga fantastis sang pemain.

Dilansir dari AS, Mundo Deportivo melaporkan City ingin Messi bermain tiga musim di Etihad hingga berusia 36 tahun, lalu bermain di New York City FC selama dua tahun. Akan tetapi, itu masih rumor mengingat Messi sempat mengutarakan keinginannya untuk gantung sepatu di klub masa kecilnya, Newell’s Old Boys.



Signifikan

Thiago Silva dilaporkan mulai merampungkan proses kepindahannya ke Chelsea dengan menjalani tes medis di Milan, kemarin waktu setempat. Kesepakatan antara Chelsea dan pemain berusia 35 tahun itu terus mengalami perkembangan signifikan pada 48 jam terakhir.

Setelah menjalani tes medis di Milan, bek asal Brasil itu akan terbang ke London pada hari ini dan memulai isolasi mandiri selama 14 hari sebelum bergabung dengan skuad asuhan Frank Lampard.

Silva dikabarkan akan diikat kontrak selama 12 bulan dengan opsi perpanjang musim berikutnya. Dia juga telah mengucapkan selamat tinggal kepada fan Paris SaintGermain, kemarin, yang menguatkan isu kepindahannya ke Liga Primer Inggris.

‘Hari ini perjalanan berakhir. Setelah delapan tahun bersama PSG, saya ingin mengucapkan kepada rekan tim saya, semua staf pelatih dan manajemen, fan, keluarga saya, serta Tuhan, untuk momen bahagia di kota cahaya ini’, tulis Silva di akun media sosialnya.

Mantan kapten Chelsea John Terry pun membalas di unggahan itu dengan memberi sambutan kepada Silva. Kabar dari pemain lainnya ialah dari Zlatan Ibrahimovic yang tengah diperbincangkan karena disebutkan telah memperpanjang kontrak di AC Milan.

Namun, agen Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, membantah kabar tersebut. kepastian itu ia sampaikan melalui akun media sosial. ‘Ibrahimovic tidak memperbarui kontraknya di AC Milan’, tulis Raiola lengkap dengan foto bertulis ‘fake news’.

Sebelumnya, beberapa laporan di Italia mengatakan telah ada kesepakatan kontrak baru dengan nilai 6 juta euro per musim plus bonus 1 juta euro jika membawa Rossoneri lolos ke Liga Champions.

AC Milan sendiri telah memulai latihan pramusim di bawah arahan allenatore (pelatih) Stefano Pioli. Pemain berusia 38 tahun itu tidak ikut serta karena statusnya akan free agent setelah kontraknya berakhir pada 31 Agustus nanti.

(Footballitalia/R-3)