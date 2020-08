Mikha Angelo X Factor Rilis Album Berbahasa Inggris Amateur

PENYANYI jebolan X Factor Indonesia Mikha Angelo merilis album perdananya yang diberi judul "Amateur" pada Kamis (27/8).

Pemilihan nama "Amateur" ini diartikan bahwa Mikha ingin memposisikan dirinya sebagai seorang amatir yang tidak cepat puas dengan apa yang dilakukan. Dia berharap akan selalu ada peningkatan dalam setiap langkah atau karya-karya selanjutnya.

Menurut keterangan resminya, "Amateur" dikerjakan semua oleh Mikha mulai dari proses pembuatan lagu, aransemen dan instrumen.

Dia juga mendapat bantuan dari Olof Lindskog sebagai mix engineer dari The Kennel Sweden sehingga album tersebut lebih berasa pop berkelas.

Album ini pun terasa jujur karena lirik dan tema yang diangkat dari apa yang terjadi dengan diri Mikha di usianya 20-an tahun, misalnya "Middle Ground" yang menceritakan konflik Mikha dengan Mamanya.

"Too and More" cerita tentang rasanya jatuh cinta dengan pacarnya, "Human" yang merupakan observasi Mikha terhadap manusia serta "Fairytale" yang bercerita tentang manusia sering membandingkan dirinya dengan orang lain.

Semua lagu yang ada di "Amateur" menggunakan bahasa Inggris untuk lebih mengenalkan nama Mikha di dunia internasional.

Mikha merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, produser sekaligus multi instrumentalis. Setelah menjalani perjalanan karier di musik selama tujuh tahun, Mikha memutuskan untuk bersolo karier di jalur independen.

"Shot" adalah lagu tunggal pembuka untuk perjalanan karir Mikha sebagai penyanyi solo yang dirilis pada 20 Maret dan dilanjutkan dengan "Run" (12 Juni) dan "Middle Ground" (14 Agustus).

Mikha juga menciptakan lagu "Kembali" yang dinyanyikan Raisa, "Selfish" Eva Celia dan "Bertaut" Nadin Amizah. (OL-12)