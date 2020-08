Hadirkan Inovasi Berbasis Cerita Digital Savvy

INOVASI dan kreativitas memang diperlukan sebuah perusahaan jika ingin berkembang. Hal itu pula yang dilakukan Junius. Saat memasuki usianya yang keempat, semangat kokreasi dan kolaborasi terus mereka kembangkan.

Sejak awal Jenius memang mau mendengarkan cerita, mencari tahu kebutuhan dalam kehidupan dan keuangan, serta berupaya menemukan solusi untuk memudahkan digital savvy. Berkat cerita dari masyarakat digital savvy, pada Juni lalu lebih dari 2,7 juta orang telah bergabung menjadi pengguna Jenius, lebih dari Rp10 triliun saldo simpanan (dana pihak ketiga) di Jenius, serta 20 inovasi dan fitur revolusioner telah diluncurkan. Terinspirasi cerita digital savvydan capaian selama ini, Jenius mengusung program #cerita jenius di ulang tahunnya yang keempat.

Baca juga: Produk Digital Bank DKI Jadi Pilihan Milenial Jakarta

“Sebagai pelopor layanan perbankan digital di Indonesia, Jenius terus bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat digital savvy yang kami sebut sebagai teman Jenius. Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungannya selama empat tahun ini. Cerita dari masyarakat digital savvy menjadi inspirasi dan semangat kami untuk menghadirkan inovasi solusi life finance yang dapat membantu mengelola kehidupan dan finansial mereka dengan lebih simpel, cerdas, dan aman,” jelas Digital Banking Head Bank BTPN, Irwan S Tisnabudi.

Proses kokreasi dan kolaborasi sangat penting bagi Jenius. Dengan semangat tersebut, Jenius terus tumbuh dan semakin relevan dengan kebutuhan digital savvy. Hingga kini, telah lebih dari 19.000 co.creator yang bergabung dan berbagi cerita melalui web cocreate.id. Selain itu, lebih dari 1 juta suara dan cerita telah disampaikan untuk pengembangan fitur dan layanan di Jenius.

Kemeriahan ulang tahun Jenius keempat juga disambut hangat oleh Fathia Izzati, seorang musisi dan content creator, dengan membagikan ceritanya menggunakan Jenius. Awal ketertarikan Fathia dimulai sejak ia mengetahui kemudahan mengirim uang dengan fitur $Cashtag dan juga Split Bill. Berbagai kemudahan menggunakan Jenius semakin ia rasakan dalam mendukung profesinya sebagai musisi dan content creator yang mengharuskan dirinya memproduksi berbagai macam materi visual dan konten digital berlangganan, hingga mudahnya berbelanja online dengan menggunakan e-Card.

“Fitur-fitur di Jenius sangat mempermudah dan membantu kehidupan saya. Mulai dari transaksi sampai menabung dapat dilakukan dengan cara yang simpel. Berkat Dream Saver, saya bisa menjelajahi Jepang dan New York. Selama perjalanan tersebut, saya juga semakin dimudahkan dengan adanya fitur Kartu Debit Visa Jenius yang dilengkapi teknologi Visa Contactless dan dapat dihubungkan dengan pilihan saldo mata uang asing. Lebih serunya lagi, aktivitas finansial kita dapat dimonitor dan dikontrol langsung melalui aplikasi,” jelasnya.

“Sebelum pandemi biasanya banyak pengeluaran untuk shopping atau sekadar nongkrong sambil minum kopi di kafe. Namun dengan situasi sekarang, saya mulai mengurangi pengeluaran yang kurang penting, menabung lebih banyak, serta menyiapkan dana darurat. Saya sangat terbantu dengan adanya fitur Save It di Jenius, sehingga saya bisa menggunakan FlexiSaver, DreamSaver, atau pun Maxi Saver untuk menabung,” ungkap Fathia.

Perayaan ulang tahun keempat Jenius semakin semarak dengan adanya kolaborasi bersama pelaku industri kreatif lokal, Rakhmat Jaka Perkasa yang menghadirkan sederet desain eksklusif bertema kemeriahan ulang tahun. Desain tersebut dihadirkan melalui stiker GIF di Instagram dan merchandise eksklusif yang akan dibagikan kepada digital savvy melalui berbagai rangkaian kegiatan seru.

Selain itu, perayaan ulang tahun Jenius juga hadir melalui kelas online, kompetisi blog, karaoke online, kompetisi di media sosial, penulis tamu pada artikel di Jenius.com, program BirthYay, apresiasi kepada teman Jenius pada Hari Pelanggan Nasional yang akan dilaksanakan pada 4 September 2020 serentak di seluruh booth Jenius, serta berbagai program dan kegiatan seru lainnya.

“We put you be fore your money. Semangat ini yang terus kami bawa dalam membangun Jenius selama empat tahun ini hingga ke tahun-tahun berikutnya. Cerita dari digital savvyakan selalu menjadi penggerak Jenius untuk terus melahirkan inovasi melalui proses kokreasi dan kolaborasi. Dengan demikian, semoga Jenius dapat terus relevan dan menjawab kebutuhan pengguna dengan solusi lifefinance yang semakin lengkap,” tutup Irwan. (RO/A-1)