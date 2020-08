Jelang Pidato Gubernur The Fed Rupiah Menguat

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup menguat jelang pidato Gubernur The Fed Jerome Powell pada pertemuan Jackson Hole.

Rupiah ditutup menguat 18 poin atau 0,12 persen menjadi Rp14.660 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.678 per dolar AS.

"Kelihatannya dolar AS mengalami tekanan karena pasar mengantisipasi pidato gubernur The Fed di pertemuan Jackson Hole nanti malam," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis (27/8).

Ariston menuturkan, Powell diperkirakan masih akan dovish atau pesimistis dengan pemulihan ekonomi di AS. "Ini mendorong penguatan rupiah dan mata uang regional lainnya terhadap dolar AS," ujar Ariston.

Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/306651-ini-dua-faktor-penyebab-kurs-rupiah-naik-turun

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp14.605 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.605 per dolar AS hingga Rp14.720 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.714 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.636 per dolar AS. (OL-12)