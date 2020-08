FSGI Apresiasi Rencana Nadiem Subsidi Kuota Internet Rp9 Triliun

FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim terkait subsidi kuota internet gratis yang mencapai Rp9 triliun.

Rencananya, setiap bulan siswa bakal mendapat 35 GB kuota internet per bulan, lalu guru akan mendapat kuota 42 GB per bulan. Dosen dan mahasiswa akan mendapat kuota 50 GB per bulan.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8).

"Saya mengapresiasi Kemendikbud atas alokasi tersebut. Itu akan mengurangi beban kuota bagi guru dan siswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim kepada Media Indonesia.

Satriawan mengharapkan bentuk subsidi tersebut ialah berupa paket data langsung ke nomor ponsel siswa atau guru. Bukan merupakan uang.

Ia menuturkan, selama ini banyak siswa yang mengeluhkan tidak kesulitan mengikuti PJJ lantaran tidak mampu membeli kuota internet.

"Akses terhadap internet yang merata, penambahan hostpot ke daerah adalah kebutuhan belajar siswa dan guru saat ini dan kedepan. Apalagi kita sudah masuk era Internet of Things dalam bingkai Revolusi Industri 4.0," jelas Satriawan.

Ia menyebut kunci kemajuan dan SDM yang bermutu saat ini adalah tergantung kepada akses pembelajaran yang basisnya adalah digital. Generasi saat ini, kata Satriawan ialah Generasi Z dan Alfa, yakni generasi digital.

"Mereka adalah digital native. Bagaimana digital native ini akan menjadi SDM Indonesia yang bermutu saat ini dan ke depan, jika prasyarat akses dan perangkat digital belum merata dan menyentuh yang berada di pelosok," pungkas Satriawan. (A-2)