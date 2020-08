Maizura dan JFlow Berkolaborasi dalam Karya Guruh Sukarno Putra

Di pertengahan 2020, Maizura bersama JFlow kembali membawakan lagu ini dalam balutan versi yang berbeda dari sebelumnya.

Menurut Maizura dan JFlow, “Candu Asmara bercerita tentang sosok wanita yang jatuh hati kepada seorang pria. Wanita tersebut kemudian di mabuk cinta dan akhirnya keduanya kecanduan asmara, tidak bisa jauh satu sama lain,” jelas mereka.

Lagu Candu Asmara ini diproduseri oleh JFlow dan diaransemen oleh Sam Simbiak.

Menurut JFlow, awal mula terjalin kolaborasi antara Maizura adalah tawaran dari Musica Studios untuk menjadi produser lagu ini. “Awalnya aku dipercaya oleh Musica untuk memproduseri lagu ini. Setelah itu, kita adakan workshop bersama. Disini karakter Maizura ditonjolkan.”

“Untuk proses rekaman, sebagian dikerjakan di Jakarta sebelum pandemi dan sisanya kita kerjakan dari jarak jauh, karena saat itu Maizura berada di Makasar,” ujar JFlow.

Secara konsep, pembuatan music video lagu ini disesuaikan dengan protokol kesehatan, “Jadi pengerjaannya dilakukan di tempat indoor dengan tim yang minimalis. Kita memainkan konsep lighting dan motion graphic dengan sentuhan tahun 1980-an,” jelas JFlow.

“Teknik pengambilan gambar dalam music video dimainkan dengan beauty shots dengan nuansa yang cute, sexy, dan fun,” tambah Maizura.

Pesan yang ingin disampaikan Maizura dalam lagu ini, “Jatuh cinta itu indah, jangan ditutupi. Ekspresikan apa yang kamu rasakan ke orang yang kamu cintai. That will make you feel better,” tutup Maizura.

Lagu ‘Candu Asmara’ sudah bisa dinikmati pada tanggal 28 Agustus 2020 di YouTube, Spotify dan seluruh digital platform. Lagu ini termasuk dalam rangkaian album ‘Puspa Ragam Karya Guruh Sukarno Putra 2020’ yang rilisan fisik CD-nya sudah bisa didapatkan di gerai KFC seluruh Indonesia. (OL-12)