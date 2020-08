NBA Tunda Laga Playoff Pascaboikot Bucks

NBA menunda seluruh jadwal pertandingan playoff Kamis (27/8) WIB setelah Milwaukee Bucks memboikot pertandingan mereka melawan Orlando Magic sebagai protes atas penembakan polisi di Wisconsin, akhir pekan lalu.

"Kami lelah dengan pembunuhan dan ketidakadilan," kata guard Bucks George Hill kepada The Undeftered tentang keputusan Bucks untuk tidak bermain.

Bucks dan Magic dijadwalkan untuk bermain Kamis (27/8) dini hari WIB, tetapi Bucks memilih tidak hadir di lapangan.

Setelah boikot Bucks menjadi resmi, empat tim lain yang akan bermain di gim kelima pada Kamis (27/8) WIB mempertimbangkan kemungkinan boikot

sebelum NBA menunda pertandingan.

"NBA dan Asosiasi Pemain Bola Basket Nasional, hari ini, mengumumkan sehubungan dengan keputusan Milwaukee Bucks untuk tidak hadir untuk pertandingan kelima melawan Orlando Magic, tiga pertandingan hari ini--Bucks vs Magic, Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder, dan Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers--telah ditunda. Gim kelima dari setiap seri akan dijadwal ulang," ungkap NBA dalam sebuah pernyataan resmi.

Boikot itu merupakan tanggapan Bucks terhadap penembakan Jacob Blake, seorang pria kulit hitam yang ditembak dari belakang oleh polisi di Kenosha, Wisconsin, Minggu (23/8).

Video menunjukkan Blake mencoba masuk ke mobilnya, dengan seorang polisi menarik kaus putihnya sebelum melepaskan beberapa tembakan dari jarak dekat ke punggungnya.

Ayah Blake, yang juga bernama Jacob Blake, mengatakan kepada ABC News bahwa dia diberitahu bahwa putranya lumpuh mulai dari pinggang ke bawah. (Ant/OL-1)